Wahlaufruf des Deutschen Olympischen Sportbundes (FOTO)

Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Vereinsmitglieder undEngagierte,

mit rund 27 Millionen Mitgliedern in mehr als 90.000 Sportvereinen

bildet der Sport die größte zivilgesellschaftliche Gemeinschaft in

unserem Land. Auch europaweit stellt der Sport eine der größten

ehrenamtlichen Bewegungen dar; er ist seit 2009 auch in den

Europäischen Verträgen verankert. Überall in Europa tragen

Sportvereine tagtäglich dazu bei, dass Bewegung und Gesundheit,

Leistung und Lebensfreude, Inklusion und Integration und unzählige

andere Werte gelebt und erlebbar werden. Durch seinen

völkerverbindenden Charakter und seine internationalen Begegnungen

und Wettkämpfe trägt der Sport wesentlich dazu bei, dass sich

Menschen in neuer Umgebung integrieren und politische sowie geistige

Grenzen überwunden werden.

Viele von Ihnen engagieren sich dabei ehrenamtlich oder

hauptberuflich und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Das

tun Sie auch, indem Sie Ihr Wahlrecht bei der Wahl zum Europäischen

Parlament wahrnehmen. Die Zukunft unseres Landes hängt nicht nur

davon ab, was in Deutschland passiert, sondern auch, wie sich unsere

Nachbarn in und außerhalb der Europäischen Union entwickeln und wie

unsere demokratischen Grundwerte in ganz Europa gelebt und verteidigt

werden.

Nutzen wir die Chance, unsere gemeinsamen Werte zu schützen und

die gemeinsame Zukunft Europas aktiv mitzugestalten. Daher

unterstütze ich die dsj-Aktion #wirwählen, denn am 26. Mai gilt es,

die Demokratie zu stärken und wählen zu gehen!

Ihr DOSB-Präsident

Alfons Hörmann

Pressekontakt:

Deutscher Olympischer Sportbund e. V.

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Otto-Fleck-Schneise 12

60528 Frankfurt am Main

T +49 69 6700-255

F +49 69 6702-317

presse@dosb.de

Original-Content von: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), übermittelt durch news aktuell