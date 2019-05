NOZ: Giegold: Scholz für sinkendes Steuer-Plus verantwortlich

Osnabrück. Sven Giegold, Grünen-Spitzenkandidat bei der

Europawahl, macht Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für das sinkende

Steuer-Plus verantwortlich. „Dem Bundeshaushalt sind Milliarden an

Steuern entgangen, weil Scholz die deutschen Verhandler in Brüssel

bei zahlreichen wichtigen Reformen ein Veto einlegen ließ“, sagte

Giegold der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Allein mit den aktuellen

Reformvorschlägen des Europäischen Umsatzsteuersystems würden

zwischen 4 und 11 Milliarden Euro mehr in die deutsche Steuerkasse

fließen. Hier bremst Deutschland in den Verhandlungen.“ Konkret warf

der Grünen-Politiker der Bundesregierung vor, EU-Vorschläge zur

länderbezogenen Steuertransparenz von Großunternehmen zu blockieren.

Überdies habe Scholz „die Steuer für Digitalkonzerne auf den

Sankt-Nimmerleinstag verschoben“. Europa entgingen jährlich 5

Milliarden von Internetkonzernen wie Amazon und Google, „von denen

rund eine Milliarde für den deutschen Bundeshaushalt abfallen

dürfte“. Weiter sagte Giegold, die „Blockadepolitik Berlins“ komme

nicht nur den Steuerzahlern teuer zu stehen: „Scholz handelt damit

zutiefst uneuropäisch und stößt Partner wie Frankreich vor den Kopf.“

