Wärmebildkameras, Bleimunition, Lebendfallen: NRW plant Sonderjagdrecht für den Fall der Schweinepest

Für den Fall, dass die Afrikanische Schweinepest (ASP)

Nordrhein-Westfalen erreichen sollte, hat die Landesregierung den Entwurf eines

Sonderjagdrecht erarbeitet. “Diese Verordnung soll räumlich und zeitlich

begrenzt wirken”, sagte Christian Fronczak, der Sprecher des Umweltministeriums,

dem WESTFALEN-BLATT. Sie soll eine effektivere Bejagung von Wildschweinen

ermöglichen, weil die das Virus weiterverbreiten. Die Verordnung, die noch durch

den Landtag muss, sieht unter anderem folgende Maßnahmen vor:

Schrot statt Kugel: Bisher darf großes Wild aus Tierschutzgründen nur mit

großkalibriger Munition erlegt werden. NRW will nun Schrotmunition erlauben, die

das Treffen zwar einfacher macht, aber nicht sofort tödlich ist.

Lebendfallen: Jäger sollen ganze Wildschweinrotten in sogenannte Saufänge

locken dürfen – Gatter, aus denen die Tiere nicht herausfinden. Diese

Lebendfallen sollen von Wildkameras mit telefonischer Meldefunktion oder von

Personen regelmäßig kontrolliert werden. Gefangene Wildschweine sind dann

möglichst schnell zu erlegen.

Nachtsichtgeräte: Aktuell dürfen Jäger Nachtsichtgeräte und Lampen benutzen,

aber das Montieren auf Gewehren ist gesetzlich untersagt. Mit der

ASP-Verordnung will das Land dieses Verbot vorübergehend aufheben und einem

festgelegten Personenkreis auch die Jagd bei Dunkelheit ermöglichen.

Bleimunition: Die vor Jahren von der rot-grünen Landesregierung verbannte

Bleimunition soll für die Jagd auf Wildschweine wieder erlaubt werden. Nach

Ansicht der Landesregierung müssen im Fall der ASP auch Schweine aus kurzer

Distanz geschossen werden können, und dabei soll die Gefahr von Querschlägern

bei Bleimunition geringer sein.

Keine Grenzen: Die Regel, dass Wild im Umkreis von 300 Meter um Fütterungen

nicht gejagt wird, soll aufgehoben werden. Auch die ansonsten bejagungsfreien

Bereiche in der Nähe von Wildquerungshilfen (z.B. Brücken) sollen nicht mehr

tabu sein.

Kein Mutterschutz: Auch Bachen, deren Frischlinge noch Streifen tragen (und

damit erst wenige Wochen alt sind), sollen im ASP-Fall geschossen werden

dürfen.

Diese Sonderregeln sind nur ein Teil zahlreicher Maßnahmen, mit denen sich NRW

auf den Fall der Fälle vorbereitet. Ministeriumssprecher Christian Fronczak:

“Insgesamt wurden in den zurückliegenden Monaten in Nordrhein-Westfalen und

koordiniert in der gesamten Bundesrepublik eine Vielzahl von Vorsorgemaßnahmen

ergriffen, um einem drohenden Ausbruch der Tierseuche zu begegnen. Unter anderem

wurden Krisenübungen durchgeführt, um im Falle eines Ausbruchs der ASP im

Wildschweinbestand vorbereitet zu sein. Nordrhein-Westfalen setzt für den Fall

eines Ausbruchs auf die speziell zur ASP-Bekämpfung gegründete

Wildtierseuchen-Vorsorge-Gesellschaft mbH (WSVG).”

