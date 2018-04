Warnstreiks: Ver.di kündigt weiter Aktionen an

Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hat im

laufenden Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes weitere Aktionen in

Berlin und Brandenburg angekündigt.

Ver.di-Sprecher Andreas Splanemann sagte am Freitag im Inforadio

vom rbb, man werde am Sonntag bekannt geben, „wo es in der nächsten

Woche Aktionen gibt“. Schwerpunkt werde dann Brandenburg sein, aber

„auch in Berlin wird es Aktionen geben.“

Er hoffe, dass die Arbeitgeber jetzt ein verhandlungsfähiges

Angebot vorlegen. „Das Ziel ist eine Lösung am Verhandlungstisch

(…) und je schneller da eine Lösung herbeigeführt wird, desto

besser ist das für alle.“

