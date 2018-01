WAZ: Betriebsräte signalisieren Zustimmung zum Tarifvertrag für Thyssen-Krupp

Betriebsratschefs der Stahlstandorte von

Thyssen-Krupp in Bochum und Duisburg-Hüttenheim haben Zustimmung zum

geplanten Tarifvertrag vor der Fusion mit den indischen Konzern Tata

signalisiert. „Jetzt haben wir vier Jahre Zeit, uns wieder vernünftig

aufzustellen“, sagte Werner von Häfen, der Betriebsratschef von

Thyssen-Krupp in Duisburg-Hüttenheim, der Westdeutschen Allgemeinen

Zeitung (WAZ). „Ich gehe davon aus, dass es Zustimmung gibt“, fügte

er hinzu. Auch der Bochumer Betriebsratschef Harald Pfennig

bezeichnete das Angebot der Konzernführung zur Job- und

Standortsicherung gegenüber der WAZ als „annehmbar“, zugleich betonte

er: „Jetzt haben die Kollegen das Wort.“ Ab dem Samstag (13.1.)

können die IG Metall-Mitglieder in der Stahlsparte von Thyssen-Krupp

eine Woche lang online abstimmen. Vom 22. Januar bis zum 2. Februar

sollen an den 13 Standorten Wahlurnen aufgestellt werden. Das

Wahlergebnis will die IG Metall am 5. Februar veröffentlichen.

Der Tarifvertrag, über den die Belegschaft abstimmen soll, sieht

unter anderem einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis zum

30. September 2026 vor. Bis zu diesem Stichtag gilt grundsätzlich

auch eine Standortsicherung. Die Schließung einzelner Anlagen ist

aber trotzdem möglich. So sind die Zusagen für Duisburg-Hüttenheim,

Bochum und Eichen im Siegerland eingeschränkt und gelten lediglich

bis Ende 2021. Bis Ende 2020, so die Vereinbarung von Thyssen-Krupp

und IG Metall, sollen Wirtschaftlichkeitsanalysen vorliegen. Dabei

geht es unter anderem die Warmbreitband-Produktion in Bochum mit fast

600 Beschäftigten und die Grobblech-Herstellung in Hüttenheim mit 900

Mitarbeitern. Insgesamt arbeiten im Bochumer Thyssen-Krupp-Werk rund

2100 Menschen, in Hüttenheim sind es 1300 Beschäftigte.

