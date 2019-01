WAZ: Gerichtsvollzieher-Attacke: Schuldnerin war Waffen-Närrin

Der gewalttätige Angriff auf eine

Gerichtsvollzieherin in Bochum im November 2018 bringt

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) immer weiter in Bedrängnis.

Wie aus vertraulichen Justizakten hervorgeht, war die Schuldnerin den

Behörden als aggressive Waffen-Närrin bekannt. Die Akten liegen der

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe) vor. Trotzdem

wurde die Justizbeamtin ohne Vorwarnung und Polizei-Schutz zu dem

Einsatz geschickt.

Wie WAZ-Recherchen bereits Anfang Dezember ergeben hatten, war die

34-jährige Schuldnerin als psychisch auffällige Gewalttäterin

aktenkundig. Bereits 2017 hatte sie in Dortmund eine andere

Gerichtsvollzieherin erheblich verletzt. Wie erst jetzt herauskommt,

wurden bei der damaligen Zwangsräumung ihrer Wohnung eine

Schusswaffe, eine Machete, ein Tomahawk-Beil, eine Harpune und ein

Elektroschockgerät gefunden. Die Dortmunder Polizei musste zur

Festnahme der Frau sogar eine zusätzliche Streifenwagen-Besatzung

anfordern.

Biesenbach hatte dagegen am 21. November im Rechtsausschuss des

Landtags erklärt, es habe vor dem Übergriff in Bochum „keine

Anzeichen für eine mögliche Gefährdung“ der Gerichtsvollzieherin

gegeben. Der Minister wollte dies „ausdrücklich deutlich betonen“.

Biesenbach berief sich dabei auf Informationen der zuständigen

Justizbehörden vor Ort. „Wenn ein solches Anzeichen vorgelegen hätte,

dann hätte zum Beispiel auch die Polizei um Amtshilfe gebeten werden

können“, so Biesenbach damals weiter.

Pikanterweise hatte schon die Dortmunder Gerichtsvollzieherin 2017

vergeblich um Polizeischutz für die Zwangsräumung nachgesucht. Das

Polizeipräsidium ging nach Aktenlage davon aus, dass es sich bei der

Schuldnerin um eine behördenbekannte Querulantin handele, die jedoch

bis dahin nicht durch Gewalttätigkeit aufgefallen sei. Man bot der

Gerichtsvollzieherin für den Notfall die Hinterlegung ihrer

Handynummer bei der Leitstelle der Polizei an. Der Kontakt soll aber

durch einen technischen Fehler nicht zustande gekommen sein.

Biesenbach wird sich kommende Woche im Rechtsausschuss des Landtags

zu den Waffenfunden äußern müssen. Die Opposition wirft dem Minister

seit Wochen vor, das Parlament nicht korrekt über die Vorgeschichte

der Gerichtsvollzieher-Attacke informiert zu haben. Der Deutsche

Gerichtsvollzieherbund fordert, dass Erkenntnisse über gewaltbereite

Schuldner vor Zwangsräumungen mitgeteilt und Schutzmaßnahmen

getroffen werden.

