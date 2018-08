WAZ: Grünenchefin Baerbock: Deutschland ist auf die Folgen des Klimawandel nicht vorbereitet

Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock kritisierte

angesichts des Hitzesommers, dass die Städte nicht ausreichend auf

die Folgen des Klimawandels vorbereitet seien. „Das zu lösen, ist für

uns auch eine soziale Frage“, sagte Baerbock im Interview mit der in

Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,

Mittwochsausgabe). „Es sind ja besonders die älteren Leute, die mit

wenig Geld auskommen müssen, in einfachen, schlecht sanierten

Wohnungen leben und seit Tagen nicht mehr schlafen können, weil die

Temperatur nicht runter geht.“

Nötig sind laut Baerbock mehr Grünflächen, Frischluftschneisen,

begrünte Fassaden und eine bessere Häuserdämmung. „Dazu gehört auch

der Hochwasserschutz in den Städten, in denen heftige Regenfälle

wegen der kompletten Versiegelung zu Überschwemmungen führen.“ Nötig

sei auch ein Umdenken in der Verkehrspolitik.

Die Grünen fordern einen Fonds mit zwei Milliarden Euro für den

Städtebau, aber auch Gesundheits- und Waldbrandschutz. Baerbock sieht

auch die Landwirtschaft in die Pflicht. Hilfsgelder, um

Dürreausfälle aufzufangen, sollten an Zusagen zum Klimaschutz

gebunden sein: „Weniger Pestizide, weniger Tierbestände, weniger

Monokulturen auf den Feldern. Sonst ist das ein Fass ohne Boden.“

Die Grünen-Bundeschefin kritisierte, Deutschland habe zu spät auf

die Folgen des sich änderndes Klimas reagiert. „Das hat man politisch

ignoriert, um weiter behaupten zu können, wir können beim Klimaschutz

erst mal abwarten und gerade den Kohleausstieg aufschieben.“ Je mehr

Zeit vergehe, umso eher stiegen die Kosten: „2017 beliefen sich die

Schäden durch Klimakatastrophen weltweit auf 137 Milliarden Euro, in

Deutschland werden sie bis 2050 eine Höhe von 800 Milliarden Euro

erreicht haben.“

Im Ruhrgebiet sieht die Energie- und Klimaexpertin ein mögliches

Vorbild bei diesem Städteumbau. Als Beispiel nannte Baerbock die

Stadt Bottrop, das innerhalb von fünf Jahren seine CO2-Ausstöße

massiv reduzieren können und werde 2020, anders als Deutschland,

voraussichtlich die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen. „Das

zeigt: Das Ruhrgebiet kann in Sachen Klimaschutz durchaus Vorbild für

andere Regionen sein. Schwarz-Gelb macht aber in Sachen Klimaschutz

in NRW bislang genau das Gegenteil.“

