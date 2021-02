WAZ: Laut Laumann noch im März aufsuchende Impfungen in NRW

Hunderttausende Senioren in NRW, die daheim gepflegt werden und für die der Weg in ein Impfzentrum zu beschwerlich ist, warten bisher auf eine Impf-Möglichkeit. Das NRW-Gesundheitsministerium macht ihnen nun Hoffnung. „Das Problem der Impfungen von über 80-Jährigen, die daheim gepflegt werden und nicht in ein Impfzentrum können, wird bald lösbar sein“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagsausgabe). Er rechne damit, „dass wir noch im März mit aufsuchenden Impfungen beginnen können“. Im Wesentlichen sei der Biontech-Impfstoff dafür vorgesehen.

