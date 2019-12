WDR 5 Radio-Feature zum “Tag der Menschenrechte”

Zum “Tag der Menschenrechte” am 10. Dezember 2019 sendet WDR 5 vorab

am 8. und 9. Dezember 2019 in seiner Reihe “Dok 5 – Das Feature” das

Zeitzeugenhörerlebnis “Königreich des Schweigens – Stimmen aus

syrischen Gefängnissen” von Jakob Weingartner.

In den Bergen nördlich von Damaskus liegt das Militärgefängnis

Saydnaya. Zehntausende sind dort nach Recherchen verschiedener

Menschenrechtsorganisationen systematisch gebrochen und getötet

worden. Die Gefangenen sehen nichts – sie sitzen zum Teil über Jahre

mit dem Gesicht zur Wand und tragen außerhalb der Zelle Augenbinden.

Geräusche allein tragen die Erinnerungen der Überlebenden. Sie

erkennen Räume an ihrem Echo, Wärter an ihren Schritten,

Folterinstrumente am Lärm.

Viele Tonaufnahmen entstanden in einer fensterlosen Zelle des

ehemaligen Stasi-Gefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen. Geräusch

für Geräusch rekonstruieren Zeugen dort den Nicht-Ort Saydnaya und

fassen schwer Sagbares in Worte. Dabei wird deutlich, dass

systematische Folter nicht nur der Erpressung von Geständnissen

dient. Die Traumatisierungsmaschine Saydnaya funktioniert auch als

Angstfabrik und Durchlauferhitzer. Sie spuckt zerstörte Individuen

aber auch hasserfüllte Extremisten aus, welche den Kreislauf der

Gewalt des syrischen Bürgerkrieges weiter befeuern.

Über zwei Jahre hat der Autor die Zeugnisse aus Saydnaya gesammelt

und verdichtet. Mit dem erneuten Erstarken der Regierung in Damaskus

schwindet die internationale Empörung. Öffentliche Aufmerksamkeit und

eine Strafverfolgung nach dem Weltrechtsprinzip ist für die

Überlebenden eine letzte Hoffnung.

“Königreich des Schweigens – Stimmen aus syrischen Gefängnissen” von

Jakob Weingartner ist eine Produktion von WDR/DLF/ORF 2019.

Redaktion: Thomas Nachtigall

Sendetermine:

WDR 5, Dok 5 – Das Feature, 8. Dezember 2019, 11.04 – 12 Uhr

WDR 5, Dok 5 – Das Feature, 9. Dezember 2019, 20.04 – 21 Uhr

Das Feature wird auf der Sendungsseite von “Dok 5” unter www.wdr.de

als Podcast und zur Verfügung stehen. Zusätzlich wird eine binaurale

Kopfhörerfassung angeboten die eine besonders immersive Hörerfahrung

ermöglicht.

