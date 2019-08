WDR-Ensembles eröffnen Konzertsaison im Kölner Funkhaus und im Land

Am Freitagabend (30.8.2019) haben die vier

WDR-Ensembles im Funkhaus am Wallrafplatz unter dem Motto „4

Konzerte, 1 Abend“ die Saison 2019/2020 eröffnet. Das

Sinfonieorchester mit seinem neuen Chefdirigenten Cristian

Măcelaru, das Funkhausorchester mit Wayne Marshall, der

Rundfunkchor mit Stefan Parkman und die Big Band mit Ansgar Striepens

stimmten Gäste aus Kultur, Politik und Gesellschaft musikalisch auf

die kommende Spielzeit ein.

Am Samstag und Sonntag werden die Musikerinnen und Musiker

exklusiv für die Gewinner der Aktion „WDR schenkt…“ von WDR 3 und

WDR 4 spielen. So gastiert das Funkhausorchester in einer Möbelfabrik

in Bielefeld, der Rundfunkchor auf Zeche Zollern in Dortmund und die

Big Band bei der Freiwilligen Feuerwehr in Drensteinfurt. Das WDR

Sinfonieorchester fährt gemeinsam mit Stargeiger Daniel Hope in das

Circuszentrum Balloni in Soest.

WDR-Intendant Tom Buhrow: „An diesem Wochenende möchten wir den

Menschen im Land Musik schenken und mit unseren Ensembles für ganz

besondere Momente sorgen. Wir möchten unsere Begeisterung für die

Musik mit dem Publikum teilen – im Kölner Funkhaus ebenso wie bei

Konzerten in einer Möbelfabrik und an anderen außergewöhnlichen Orten

in NRW.“

Valerie Weber, Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur: „Unsere

Orchester, die Big Band und der Chor sind keine klassischen

Konzert-Ensembles. Sie sind Teil eines Medienhauses mit besonderem

Kulturauftrag. Deshalb sind unsere Ensembles am Eröffnungswochenende

neben einem prominenten Auftakt im Kölner Funkhaus mit geladenen

Publikum das ganze Wochenende unterwegs in Nordrhein-Westfalen, um

außerhalb der klassischen Konzertsäle die Spielzeit zu eröffnen. Das

Publikum bestimmt, wo gespielt wird, und wir freuen uns deshalb auf

diese vier ungewöhnlichen Konzerte. Wir gehen damit auch den Menschen

entgegen, die den Weg an die üblichen Orte des Konzertbetriebs

scheuen.“

Zu Gast beim Eröffnungskonzert am 30.08.2019 im WDR Funkhaus waren

u.a. Dr. Fritz Behrens, Präsident der Kunststiftung NRW, Franz Xaver

Ohnesorg vom Klavier Festival Ruhr, Alt-OB Jürgen Roters, die

Pianistin Olga Scheps, Schauspielerin Marie-Luise Marjan, die

Maus-Macher Armin Maiwald und Christoph Biemann sowie der ehemalige

WDR-Intendant Fritz Pleitgen und seine Frau Gerda.

Durch den Abend führte COSMO-Moderatorin Siham El-Maimouni, die im

Gespräch mit den Chefdirigenten auch einen Ausblick auf weitere

Highlights der Ensembles in der kommenden Saison gab. Dazu gehören

das Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 und die geplanten Aktivitäten des

WDR zum 250. Geburtstag des in Bonn geborenen Komponisten.

Sendehinweis: WDR 3 überträgt das Konzert des WDR

Sinfonieorchesters aus dem Circuszentrum Balloni in Soest am Sonntag,

1. September 2019 von 17.00 – 18.15 Uhr live. www1.wdr.de/radio/wdr3/

uebersicht-wdrdrei-schenkt-das-wdr-sinfonieorchester Eine Übersicht

über die drei weiteren Konzerte finden Sie auf der Webseite von WDR

4: www1.wdr.de/radio/wdr4/aktionen/wdr-vier-schenkt-gewinner

Aktuelle Fotos von der WDR Saisoneröffnung im WDR Funkhaus am

Wallrafplatz finden Sie im Laufe des Abends unter ARD-Foto.de. Bilder

von den vier „WDR schenkt“-Konzerten stehen im Laufe des

Sonntagnachmittag ebenfalls unter ARD-Foto.de bereit.

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Pressekontakt:

Ihre Fragen richten Sie bitte an den

WDR Pressedesk

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell