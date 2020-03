WDR-Programm zum Weltfrauentag

Laut, stark, weiblich: WDR COSMO spielt eine Woche lang nur Musik

von Frauen

COSMO, das junge europäische Kulturradio des WDR, wird eine Woche lang

ausschließlich Musik von Frauen spielen. Vom 2. März bis zum Weltfrauentag am 8.

März steht die Rolle von Frauen in der Popkultur im Mittelpunkt der Themenwoche

“Laut, stark, weiblich: Frauen im Pop”. Sie ist zugleich der Auftakt für das

Engagement von COSMO bei “Keychange”, einer internationalen Initiative, die sich

für mehr Gender-Gerechtigkeit in der Musikindustrie einsetzt. In der

Aktionswoche beginnt auch eine Kooperation von COSMO mit “365 Female* MCs”,

einem preisgekrönten Blog, der täglich einen weiblichen Rap-Act vorstellt. COSMO

präsentiert diese ausgewählten Rapperinnen aus der ganzen Welt auf dem

Instagram-Channel des Senders.

WDR-COSMO-Programmchefin Schiwa Schlei: “Wir wollen ein Zeichen setzen. Dabei

geht es nicht um eine Quote in unserer Musikrotation, die schon jetzt sehr

weiblich ist. Wir wollen vielmehr ein Bewusstsein schaffen und signalisieren,

dass wir uns dauerhaft mit diesen Themen auseinander setzen. Schließlich tragen

wir Medienmacher*innen durch unsere Musikauswahl und Berichterstattung mit dazu

bei, dass sich bestimmte Künstler*innen durchsetzen – oder viel zu oft leider

auch nicht.”

Diese Künstlerinnen werden live zu Gast im COSMO-Studio sein: 2. März: Awa Ly

(Senegal / Frankreich), 3. März: Celeste (UK) und Lido Pimienta (Kolumbien /

Kanada), 4. März: Yael Naim (Israel), 5. März: 2raumwohnung (Berlin) und Oum

(Marokko).

WDR COSMO ist der erste öffentlich-rechtliche Radiosender in Deutschland, der

die Ziele von Keychange unterstützt und eine Geschlechterparität in der Musik

und Musikberichterstattung bis 2022 anstrebt. Weltweit schließen sich vor allem

immer mehr Festivals Keychange mit dem Ziel an, bis 2022 ihre Line-Ups auf ein

ausgeglichenes Verhältnis von Frauen* und Männern zu bringen. Alle Infos gibt es

hier: www.cosmoradio.de

Kulturradio WDR 3: “Ziemlich viele Frauen” – Aktionen zum Weltfrauentag

Das Kulturradio WDR 3 sendet eine Woche, vom 2. bis 8. März 2020, Radioprogramm

von “Ziemlich vielen Frauen”: Komponistinnen, Musikerinnen, Dirigentinnen,

Autorinnen, Künstlerinnen und Expertinnen prägen fast alle Sendungen.

Die Musikredaktion hat intensiv nach Musik von Frauen gesucht und eine ganze

Reihe von Entdeckungen fest ins Programm genommen. “Wir sind als

öffentlich-rechtlicher Sender verantwortlich für alle Teile der Gesellschaft.

Das wollen wir auch mit unserer Musik im Radio zeigen. Und bei neuen WDR

Eigenproduktionen fördern wir zukünftig gezielt Frauen”, sagt WDR 3

Musikredakteurin Wibke Gerking. Auch das WDR Hörspiel macht mit: In der

Aktionswoche liegt die Quote für Autorinnen und Regisseurinnen bei 100 Prozent.

“Seit November vergeben wir konsequent 50 Prozent unserer Aufträge an Frauen –

als Autorinnen und Regisseurinnen”, sagt WDR Hörspiel-Leiterin Martina

Müller-Wallraf.

Die WDR 3 Aktion “Ziemlich viele Frauen” ist Teil des ersten “EBU Day of Women

in Music”. Diese Initiative der European Broadcasting Union (EBU) möchte am 8.

März weltweit Frauen im Radio, im Fernsehen und Online nach vorne bringen.

Weitere Programmhighlights:

6.3.2020, 11 Uhr, WDR 5

In der Sendung Neugier genügt geht es um Feminismus und Emanzipation in Russland

und um folgende Fragen: Wie überleben aktivistische Gruppen, die für

Frauenrechte kämpfen? Was tut der Staat für die Sache der Frau? Und was hat das

alles mit den Bolschewiken zu tun?

6.3.2020, 15 Uhr, WDR 5

Quarks thematisiert den Kampf gegen die Beschneidung von Mädchen. Das

Wissensmagazin begleitet eine Frauenrechtlerin in Kenia, die seit vielen Jahren

gegen diese barbarische Tradition kämpft.

6.3.2020, 22 Uhr, WDR Fernsehen

Im Kölner Treff sind unter anderem Schauspielerin und Designerin Barbara Becker,

Designerin und Content Creator Laura Kampf, die Politikerin Renate Schmidt, die

Schauspielerin Christine Hecke und die erste transsexuelle

Bundeswehr-Kommandeurin Anastasia Biefang zu Gast.

6.3.2020, 23.30 Uhr, WDR Fernsehen

WDR Geschichte(n) zeigt ein Portrait von Julia Dingwort-Nusseck, die unter

anderem als erste Frau eine Wirtschaftsredaktion leitete, die erste

Chefredakteurin Fernsehen des WDR und die erste Frau im Zentralbankrat der

Bundesbank war.

7.3.2020, 8 Uhr, WDR 3

Im Mosaik Samstagsgespräch ist Autorin Felicitas Hoppe zu Gast, die unter

anderem über die Frauenfiguren der Brüder Grimm geforscht hat.

7.3.2020, 18 Uhr, WDR 3

Die Sendung “Frauen! Macht! Kunst!” diskutiert über die Sichtbarkeit und den

Erfolg von Frauen in der Kunst. Der Instagram-Kanal “WDR3_im_Museum” begleitet

eine Woche lang die Düsseldorfer Künstlerin Vivian Greven. Hier gibt es täglich

eine neue Story über sie, ihre Arbeit und den Stand der Gleichberechtigung im

Kunstbetrieb.

