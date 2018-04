WDR Fernsehen sendet am Montag Reportageüber jüdisches Leben zwischen Alltag und Angst

Aus aktuellem Anlass ändert der WDR sein Programm und

nimmt kurzfristig die Reportage „Jüdisches Leben: Zwischen Alltag und

Angst?“ ins Programm. Der halbstündige Film aus der Reihe „Unterwegs

im Westen“ läuft am kommenden Montag (23.4.) um 22.10 Uhr im WDR

Fernsehen.

„Heute werden wir mit Klarnamen im Internet beschimpft. Und aus

Schulen hören wir, dass Jude wieder ein Schimpfwort auf den

Schulhöfen ist“, erzählt Michael Rubinstein. Er ist Geschäftsführer

des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden Nordrhein und erlebt, wie

sich jüdisches Leben in Deutschland verändert.

Autorin Lena Rumler hat Michael Rubinstein und andere Menschen für

die WDR-Reportage „Unterwegs im Westen“ begleitet. Darunter: jüdische

Kinder und Jugendliche, denen ihre Identität und der Zusammenhalt

untereinander wichtig sind. Wie die zwölfjährige Yael, die auf das

jüdische Gymnasium in Düsseldorf geht. Ihre Familie lebt den

jüdischen Glauben, wenn auch nicht immer sehr streng. Auch am Shabbat

dürfen Yael und ihre Geschwister zu Kindergeburtstagen gehen, obwohl

das nicht den religiösen Vorschriften entspricht. Doch Yaels Eltern

ist es wichtig, dass ihre Kinder auch nichtjüdische Freunde haben.

Ein ganz normales Leben also? Einerseits ja, andererseits aber auch

nicht. „Meine Mama sagt mir immer, sobald wir Angst haben, gehen

wir“, meint Yael dazu. Weg aus Deutschland. Bislang fühlen sie und

ihre Familie sich hier sicher und zuhause.

Im Alltag verschweigen viele Juden in NRW ihre

Religionszugehörigkeit aus Angst vor Anfeindungen. Die Bedrohung

kommt vor allem vom rechten Rand der Gesellschaft. Seit einiger Zeit

ist aber auch der Antisemitismus unter Muslimen ein öffentlich

diskutiertes Thema. Michael Rubinstein will dem nachgehen und den

Dialog zwischen Muslimen und Juden verstärken. Dafür fährt er nach

Duisburg-Marxloh. Mit Mehmet Ösay, einem ehemaligen Vorsitzenden der

örtlichen DITIB-Moschee, macht er ein Experiment. Sie wollen

herausfinden, wie die Muslime in Marxloh reagieren, wenn Michael

Rubinstein mit Kipa, der Kopfbedeckung männlicher Juden, durch das

Viertel läuft.

Die Reportage von Lena Rumler bietet einen seltenen Einblick in

jüdisches Leben in NRW. Ein Leben mit vielen Sorgen und Ängsten, aber

auch einem jüdischen Alltag frei und fernab von antisemitischer

Bedrohung.

