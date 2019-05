WDR-Umfrage zu sexuellem Kindesmissbrauch: mindestens 566 Verdachtsmeldungen bei Jugendämtern

Das Thema sexueller Kindesmissbrauch beschäftigt viele Jugendämter in

NRW. Das geht aus einer Erhebung bei allen NRW-Jugendämtern hervor,

die der WDR nach den Kindesmissbrauchsfällen von Lügde durchgeführt

hat. An der WDR-Umfrage nahmen 139 von insgesamt 186 Ämtern teil.

Demnach verzeichneten Jugendämter in Nordrhein-Westfalen 2018

mindestens 566 Verdachtsmeldungen auf sexuellen Kindesmissbrauch.

Damit gingen im vergangenen Jahr im Schnitt bei diesen Kommunen fünf

solcher Verdachtsmeldungen ein.

Familienminister Stamp: mehr Expertise bei sexualisierter Gewalt

nötig

Anders als in der Polizeilichen Kriminalstatistik NRW wird in den

Jugendämtern sexuelle Gewalt nicht einheitlich erfasst und

bearbeitet. 37 Kommunen haben zu Verdachtsmeldungen bei dieser Form

der Kindeswohlgefährdung keine Angaben gemacht, da sie diese

statistisch nicht oder anders erfassen. Familien- und Jugendminister

Joachim Stamp (FDP) wünscht sich im „Westpol“-Interview daher auch

bei den Jugendämtern mehr Klarheit in solchen Fällen. Er wolle dafür

sorgen, dass „in jedem kleinen Jugendamt“ die entsprechende Expertise

„nicht nur bei Kindeswohlgefährdungen, sondern speziell bei

sexualisierter Gewalt gegen Kinder“ vorhanden sei.

Viele Fälle pro Mitarbeiter – trotz mehr Personals

Einige Kommunen klagen über massive Überlastung. „Irgendwann ist auch

der Ofen aus. Wenn uns nicht geholfen wird, dann wird irgendwann

dieses System zwangsläufig implodieren“, so Alfred Sonders (SPD). Der

Bürgermeister von Alsdorf sagt, er könne aufgrund einer

Haushaltssperre keine neuen Jugendamtsmitarbeiter einstellen und

warnt: Wenn die Kommunen nicht mehr Mittel von Bund und Land bekämen,

werde es „Probleme geben, und das wollen wir alle nicht hoffen“.

Bei der Arbeit im allgemeinen sozialen Dienst der Jugendämter zeigt

die WDR-Erhebung große regionale Unterschiede. 40 Prozent der

teilnehmenden Ämter haben dazu Angaben gemacht – und in diversen

Kommunen müssen sich einzelne Mitarbeiter um sehr viele Fälle

kümmern. In Rösrath beispielsweise kamen demnach durchschnittlich 101

Fälle auf eine Planstelle, im Kreis Siegen-Wittgenstein 97 und in

Gelsenkirchen 79. Eine niedrige Fallrelation gaben Goch (23),

Erkelenz (18) und Schwerte (16) an. Im Durchschnitt liegt die

Fallrelation in der WDR-Umfrage bei 39. Die Bundesarbeitsgemeinschaft

Allgemeiner Sozialer Dienst hatte sich bereits vor einigen Jahren für

eine Fallzahlobergrenze von 35 pro Stelle ausgesprochen.

Die Ämter sind personell sehr unterschiedlich ausgestattet. Vier etwa

gleich große Städte mit etwa 100.000 Einwohnern hatten 2018

unterschiedlich viele Planstellen im Allgemeinen Sozialen Dienst:

Vergleichsweise wenige Planstellen meldeten Bottrop (11) und Düren

(14), etwa doppelt so viele Recklinghausen (29) und Remscheid (26,5).

Im Trend hat die Zahl dieser Stellen in diesem Bereich der

Jugendämter seit 2015 aber landesweit zugenommen.

Unterbringung in Pflegefamilien oder in Heimen

Ob die Kinder im Heim oder in Pflegefamilien betreut wurden, war von

Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich: Bergisch Gladbach hat mit 76

Prozent einen hohen Heimanteil. Im Kreis Wesel dagegen wurden 83

Prozent der Kinder und Jugendlichen in Pflegefamilien untergebracht.

Landesweit 53 Prozent der Kinder wurden in Pflegefamilien und 47

Prozent in Heimen vermittelt. Bei den 139 an der Umfrage

teilnehmenden Jugendämtern wurden im vergangenen Jahr 9.176

Schutzmaßnahmen zu Kindeswohlgefährdungen ergriffen (ausgenommen

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).

Nach den Missbrauchsfällen von Lügde fragte der WDR auch nach

Verbesserungsvorschlägen. Diverse Kommunen wünschen sich eine bessere

Vernetzung mit Polizei und anderen Behörden. Auch mehr Fortbildungen

zu sexueller Gewalt werden gefordert – sowie die Einführung von

landeseinheitlichen Standards und landesweit definierte Fallgrößen

pro Vollzeitstelle. Anfang Juli will Familienminister Joachim Stamp

eigene Maßnahmen zu besseren Arbeit bei Jugendämtern vorlegen.

