Welt-Schlaganfalltag: Ein Schlaganfall trifft nie einen Menschen allein (FOTO)

270.000 Menschen pro Jahr erleiden in Deutschland einenSchlaganfall. Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat viel dafürgetan, die Betroffenen aus dem Schattendasein zu führen. Über dieHerausforderungen für Angehörige dagegen wird noch immer kaumgesprochen.

Am 29. Oktober ist Welt-Schlaganfalltag. Die Stiftung Deutsche

Schlaganfall-Hilfe stellt den Aktionstag unter das Motto „Ein

Schlaganfall trifft nie einen Menschen allein“. Partner und

Angehörige stehen im Fokus, denn sie sind stets mitbetroffen. Der

Schlaganfall ist der häufigste Grund für erworbene Behinderungen im

Erwachsenenalter.

Schwierige Rolle für Angehörige

Von einem Tag auf den anderen geraten Angehörige in eine neue

Rolle. Oft werden sie zum Fahrer, Motivator, Berater, Pflegenden,

Co-Therapeuten oder gleich alles auf einmal. Und nicht selten müssen

sie sich damit abfinden, auch „Blitzableiter“ für die Betroffenen zu

sein. Denn ein Schlaganfall ist eine Verletzung des Gehirns und führt

häufig zu Wesensveränderungen, die den Betroffenen gar nicht bewusst

sind. Zudem erleidet etwa ein Drittel der Betroffenen früher oder

später eine Depression.

„Informieren Sie sich ausführlich über den Schlaganfall und seine

Folgen“, rät Stefan Stricker von der Stiftung Deutsche

Schlaganfall-Hilfe allen Angehörigen. „Nur so sind sie in der Lage,

sich in den Betroffenen hineinzuversetzen und ihn angemessen zu

fördern und zu fordern.“ Im alltäglichen Umgang mit den Betroffenen

sei es wichtig, nicht alles auf die Goldwaage zu legen. „Wer die

Krankheit und ihre Auswirkungen versteht, kann auch gelassener mit

Abweisungen umgehen“, so Stricker.

Aufopferung nützt nicht

Ein Tipp liegt dem Experten für Schlaganfall-Nachsorge ganz

besonders am Herzen. „Achten Sie bei allem Einsatz auch auf sich

selbst, gönnen Sie sich Auszeiten und gehen Sie weiter eigenen

Interessen nach“, rät Stefan Stricker. „Holen Sie sich dafür

rechtzeitig Hilfe von außen. Niemandem ist gedient, wenn Sie sich bis

zur totalen Erschöpfung aufopfern.“

Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe stellt zum

Welt-Schlaganfalltag am 29. Oktober ihre neue Website vor. Unter

www.schlaganfall-hilfe.de finden Besucher auch einen

Themenschwerpunkt für Angehörige.

Die Stiftung Warentest hat in Kooperation mit der Deutschen

Schlaganfall-Hilfe einen ausführlichen Ratgeber für Angehörige von

Schlaganfall-Patienten herausgebracht. Seit 9. Oktober ist er im

Buchhandel erhältlich.

„Schlaganfall. Gemeinsam zurück ins Leben“

176 Seiten | vierfarbig | kartoniert

19,90 Euro

ISBN 978-3-86851-173-4

Pressekontakt:

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Mario Leisle

Pressesprecher

Telefon: 05241 9770-12

presse@schlaganfall-hilfe.de

schlaganfall-hilfe.de

Original-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell