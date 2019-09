WeltRisikoBericht 2019: Wassermangel verschärft Katastrophenrisiko

Hitzerekorde weltweit und zunehmende Dürren: Der

Klimawandel verschärft die Probleme rund um die Wasserversorgung und

erhöht damit die Verwundbarkeit von Gesellschaften. Das zeigt der

WeltRisikoBericht 2019 mit dem Fokus Wasserversorgung. Er wird heute

vom Bündnis Entwicklung Hilft und dem Institut für

Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der

Ruhr-Universität Bochum (IFHV) veröffentlicht.

Tritt ein extremes Naturereignis wie eine Überschwemmung oder ein

Wirbelsturm ein, entsteht in Ländern mit schlechter Wasserversorgung

wahrscheinlicher eine Katastrophe. „Gerade in Entwicklungsländern

muss die Politik dringend handeln und allen Haushalten sicheren

Zugang zu sauberem Wasser verschaffen“, sagt Peter Mucke,

Geschäftsführer des Bündnis Entwicklung Hilft. „Nach extremen

Naturereignissen muss die Wasserversorgung schnell wiederhergestellt

werden, um Überleben zu sichern und die Ausbreitung von Krankheiten

zu verhindern“. Besonders armen Menschen fehlt häufig ein eigener

Wasseranschluss im Haushalt und sie müssen zum Beispiel an

öffentlichen Wasserstellen Gebühren zahlen. „Oft zahlen ausgerechnet

die Ärmsten am meisten für Wasser“, so Mucke.

Ein wesentlicher Bestandteil des Berichts ist der jährliche

WeltRisikoIndex, der seit 2018 vom IFHV berechnet wird. Er gibt für

180 Länder das Risiko an, dass ein extremes Naturereignis zu einer

Katastrophe führt. Damit erfasst er acht Länder mehr als im Vorjahr.

Der WeltRisikoIndex berücksichtigt die Gefährdung eines Landes

gegenüber extremen Naturereignissen sowie dessen gesellschaftliche

Verwundbarkeit.

Die drei Länder mit dem höchsten Katastrophenrisiko sind die

tropischen Inselstaaten Vanuatu, Antigua und Barbuda und Tonga.

Deutschland liegt mit einem sehr geringen Katastrophenrisiko auf Rang

163. Insgesamt befinden sich die Hotspot-Regionen des

Katastrophenrisikos in Ozeanien, Südostasien, Mittelamerika sowie in

West- und Zentralafrika. „Erstmals seit 2012 konnten auch neue Daten

für die Gefährdung gegenüber extremen Naturereignissen verwendet

werden“, sagt Katrin Radtke, Professorin am IFHV und

wissenschaftliche Leiterin des WeltRisikoBerichts. Für Vanuatu und

Tonga hat sich die Gefährdung weiter erhöht.

Der englischsprachige WorldRiskReport wird am kommenden Dienstag

vor Vertreter*innen aus Politik und Fachöffentlichkeit in Brüssel

präsentiert. Der WeltRisikoBericht wird seit 2011 jährlich vom

Bündnis Entwicklung Hilft herausgegeben. Der darin enthaltene

WeltRisikoIndex wurde gemeinsam mit dem Institut für Umwelt und

menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen

(UNU-EHS) entwickelt.

Pressemitteilung als PDF: http://ots.de/zFMX9w

Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW,

Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International,

terre des hommes, Welthungerhilfe sowie die assoziierten Mitglieder

German Doctors und Oxfam leisten als Bündnis Entwicklung Hilft akute

und langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten.

Das Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres

Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum ist eine der führenden

akademischen Einrichtungen in Europa in der Forschung und Lehre zu

humanitären Krisen. Das Institut verbindet interdisziplinäre

Forschung aus den Fachrichtungen des öffentlichen Rechts, der

Sozialwissenschaften, der Geowissenschaften und der öffentlichen

Gesundheit.

