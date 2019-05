Weser-Kurier: Manfred Weber sieht Chance auf Einigung in Flüchtlingsstreit nach Europawahl

Manfred Weber, der mögliche nächste

EU-Kommissionspräsident, sieht nach der Europawahl eine Chance, die

Streitfrage Migration innerhalb der Europäischen Union zu lösen.

„Nach Wahlen ist immer auch ein Moment da, wo man Themen aus der

Vergangenheit, die blockiert waren, auflösen kann“, sagte der

CSU-Politiker am Mittwoch im Interview mit dem Bremer WESER-KURIER.

„Wenn eine neue Kommission ins Amt kommt, besteht diese Chance.“

Außerdem sagte Weber zu, die Migrationsfrage „zur Chefsache“ zu

machen. Mit Viktor Orban habe er nach dessen Ankündigung, ihm die

Unterstützung zu entziehen, nicht telefoniert. „Jeder, der mit uns

zusammenarbeiten will, muss von der Zusammenarbeit in Europa

überzeugt sein“, betonte Weber. Er warnte zweieinhalb Wochen vor der

Europawahl vor der AfD. „Die AfD ist die deutsche Brexit-Partei. Sie

hat den möglichen deutschen EU-Austritt ins Programm geschrieben und

will sogar das Europäische Parlament abschaffen – der Ort, wo die

Bürger was zu sagen haben“.

Das komplette Interview mit dem WESER-KURIER lesen Sie hier:

eser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-ich

-erlebe-ein-wachwerden-der-mitte-_arid,1828335.html

