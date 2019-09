Weser-Kurier: Nabu und Grüne planen Volksbegehren für Artenschutz in Niedersachsen

In Niedersachsen soll ein Volksbegehren zum

Artenschutz nach dem Vorbild der erfolgreichen Initiative “Rettet die

Bienen” in Bayern starten. Der Naturschutzbund (Nabu) und die Grünen

suchen derzeit bei Verbänden, Parteien und Organisationen nach

Bündnispartnern. “Der Rückgang von Bienen, Schmetterlingen,

Amphibien, Reptilien, Fischen, Vögeln und Wildkräutern ist auch in

Niedersachsen alarmierend”, wirbt Nabu-Landeschef Holger Buschmann in

einem Rundbrief um potenzielle Unterstützer. “Artenschutz ist keine

Frage für freiwillige Absichtserklärungen – sondern fürs

Gesetzblatt”, heißt es in dem Schreiben, das dem Bremer WESER-KURIER

vorliegt. Ziele sind unter anderem ein strenger Schutz von

Gewässerrandstreifen und ein Pestizid-Verbot in Naturschutzgebieten.

Für einen Erfolg müssen 610 000 Menschen unterschreiben. In

Bayern hatte das Volksbegehren Anfang des Jahres 1,8 Millionen

Unterschriften erhalten, im Juli verschärfte der Landtag daraufhin

das bayerische Naturschutzgesetz. In Brandenburg sammelte eine

ähnliche Initiative bis August gut 50 000 Stimmen; ihre

Forderungen haben gute Chancen, in den dortigen Koalitionsvertrag

einzufließen. In Baden-Württemberg startet an diesem Dienstag

ebenfalls eine Unterschriftensammlung zum Schutz von Insekten, Vögeln

und Fischen.

