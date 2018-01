Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Olaf Kupfer: Abschiebung in NRW: Ein langer Weg, der lohnt

Der Terror-Fall Anis Amri und die vielen

terroristischen Anschläge im europäischen Ausland haben in

Deutschland nicht die Rechtslage, wohl aber den Umgang mit ihr

verändert. Und das ist gut so. Die Abschiebung des 21 Jahre alten

Türken aus Altenbeken durch die Behörden in NRW ist dafür das beste

Beispiel – und sie ist ein wichtiges Zeichen. Denn: Der so genannte

Terror-Paragraph 58a des Aufenthaltsgesetzes, der jetzt zur Anwendung

kam, ist ja in der Tat nicht neu: Er wurde 2005 als lange verhandelte

Erweiterung der Anti-Terror-Pakete des damaligen Bundesinnenministers

Otto Schily (SPD) installiert. Bis in dem Fall Amri auf deprimierende

Weise vor Augen geführt wurde, wohin behördliche Nachlässigkeit und

zu laxe Anwendung gesetzlicher Möglichkeiten führen können, war der

Paragraf 58a nicht sonderlich beliebt. Der ehemalige

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte das im Umfeld der

Amri-Aufarbeitung bestätigt. Tenor: Das Gesetz sei untauglich, weil

zu kompliziert – und für seine Umsetzung die „rechtlichen

Anforderungen“ zu hoch. Was wohl heißt: Angesichts der Aussicht, dass

Beschuldigte zahlreich klagen, keine Papiere haben und die meisten

Länder ohnehin die Aufnahme verweigern, hat man wohl oft (zu) früh

abgelassen. Im Fall Amri hat das zur Katastrophe geführt. Es ist

staatliche Aufgabe, es dazu nicht mehr kommen zu lassen. Darum ist

das Zeichen aus dem Integrationsministerium in Düsseldorf wichtig.

Das verlangen die Zahlen, und sie zeigen zugleich das Problem: In NRW

leben rund 800 gewaltbereite Salafisten, 211 von ihnen gelten als

Gefährder, denen man nach eindringlicher Observation zutraut, eine

extremistische, schwere Straftat zu begehen. 13 dieser ausländischen

Gefährder gelten als ausreisepflichtig, deutschlandweit sind es sogar

120. Zahlen, die die Dimension der Gefährdung verdeutlichen. Muss

sich ein Staat damit abfinden, dass tickende Zeitbomben als Gefahr

für das Leben anderer durch die Republik geistern und noch dazu ein

gesellschaftliches Klima befördern, das noch vor einigen Jahren

undenkbar erschien? Nein, das muss er nicht. Auch angesichts dieser

Entwicklung haben die Verwaltungsgerichte in Leipzig und Göttingen

2017 die Abschiebung nach Paragraf 58a erleichtert. Und doch ist sie

nun mit dem Fall in NRW erst zum dritten Mal gelungen.

Deutschlandweit. Es müssen weitere folgen.

Pressekontakt:

Westdeutsche Zeitung

Nachrichtenredaktion

Telefon: 0211/ 8382-2370

redaktion.nachrichten@wz.de

www.wz.de

Original-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell