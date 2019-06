Westdeutsche Zeitung: Nach EuGH-Urteil: Fahrverbote ante portas

Von Rolf Eckers

Andreas Scheuer hat schon bessere Zeiten erlebt. Als

Bundesverkehrsminister eilt der CSU-Mann von einer Pleite zur

nächsten. Während er noch die Scherben des Pkw-Maut-Unglücks

zusammenfegt, fährt ihm der Europäische Gerichtshof (EuGH) in die

Parade. Schadstoff-Messstationen müssen demnach in den Städten so

aufgestellt werden, dass ihnen keine Grenzwert-Überschreitung

entgeht. Das heißt: Geprüft werden soll dort, wo die höchste

Belastung zu erwarten ist. Mit diesem Urteil sieht Scheuer ganz alt

aus, denn er hatte sich mehr als einmal darüber aufgeregt, dass in

Deutschland die Luftverschmutzung an Busbahnhöfen oder

verkehrsreichen Kreuzungen gemessen wird.

Mit der Klarstellung des EuGH werden Fahrverbote in Deutschland

wahrscheinlicher. In etwa vier Wochen entscheidet das

Oberverwaltungsgericht in Münster über den Rauswurf älterer

Dieselautos aus den Innenstädten von Aachen und Bonn. Weitere Urteile

folgen. In 57 deutschen Städten – darunter 25 in NRW – wurde der

EU-Grenzwert für Stickoxide 2018 überschritten. Mehr Handlungsdruck

geht kaum, denn jetzt ist klar, dass es an den Messungen nichts zu

rütteln gibt.

Wenn Gerichte Fahrverbote verhängen, ist das die Ultima Ratio.

Politik und Autoindustrie reden zwar seit Jahren von anderen

Lösungen, aber die Schadstoffe sinken kaum. Ohne Zweifel wäre es

besser, ohne Fahrverbote auszukommen, weil dieser drastische Schritt

jene bestraft, die das Problem nicht verursacht haben – die

Dieselfahrer. Seit Jahren ist klar, dass eine Hardware-Nachrüstung

die Stickoxide erheblich mindern könnte. Aber die Sache kommt nicht

in Gang, weil Scheuer den Konflikt mit der Autoindustrie scheut. Der

Bayer beschäftigt sich stattdessen mit unbegreiflichem Unfug wie dem

Vorstoß, Autofahrer ohne Prüfung auf Motorräder zu lassen.

