Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zu André Poggenburg

Das mit der Meinungsfreiheit ist manchmal schwer

auszuhalten. Aber es ist eine demokratische Errungenschaft, dass

jeder den größten Unfug reden darf. Darauf beruht nun einmal eine

offene Gesellschaft. Wer die Rede von Sachsen-Anhalts früherem

AfD-Chef André Poggenburg als Beitrag zur politischen Willensbildung

verstehen will, muss davon einen weiten Begriff haben. Aber Pöbeleien

sind eben nicht per se verboten. Und in der Tat gibt es keine

konkrete Person, die sich durch Poggenburgs Ausfälle

(»Kümmelhändler«, »Kameltreiber«) angegriffen fühlen muss.

Aufforderungen zu strafbaren Handlungen fehlen ebenfalls. Da waren

die Formulierungen aus juristischer Sicht geradezu geschickt. Das

erinnert an Poggenburgs Parteichef Alexander Gauland, der mit seinen

Formulierungen auch immer gerade so eben an Verbotenem entlang

schrammt. Die politische Bewertung fällt jedoch anders aus. Da müsste

es sich Poggenburg – Freund der Parole »Deutschland den Deutschen« –

künftig gefallen lassen, wahlweise als rechtsextrem oder als

nationalistischer Hetzer bezeichnet zu werden. Der Meinungsfreiheit

wegen.

