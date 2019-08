Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu E-Tretrollern

Von Pariser Zuständen, wo die E-Tretroller zur

regelrechten Plage geworden sind, ist Bielefeld weit entfernt.

Trotzdem bekommen die ersten Ostwestfalen ein Gespür dafür, dass die

angesagten Leihfahrzeuge für Zähneknirschen im Stadtverkehr sorgen

können. Hier und da versperren sie zum Beispiel Fuß- oder

Fahrradwege. Und nicht alle E-Scooter-Piloten scheinen sich vorher

mit den Vorschriften für ihren neuen Untersatz vertraut gemacht zu

haben. Nach den ersten Wochen lässt sich sagen: Zur großen

Mobilitätswende werden die E-Tretroller nicht beitragen. Sie sind in

erster Linie Freizeitspaß und Sommertrend. Die Anzahl der

eingesparten Autofahrten – damals zur Einführung eines der zentralen

Argumente der Befürworter – dürfte sich in Grenzen halten. Von daher

ist es richtig, dass die Verleihanbieter stärker in die Pflicht

genommen werden. Das heißt auch, dass zur Not Strafzahlungen an die

Kommunen gehen sollten. Denn schließlich verdienen die

E-Scooter-Firmen Geld im und mit dem öffentlichen Raum – und der ist

eine umkämpfte Ressource.

