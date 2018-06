Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Gaulands»Vogelschiss«

Ruhig bleiben oder sich aufregen? Vor dieser

Frage stehen alle paar Tage landesweit nicht nur die Kommentatoren

in den Medien, sondern grundsätzlich jeder – ob in Facebook, am

Stammtisch oder in anderen Diskussionsrunden. Klar ist, dass die

Gaulands, Weidels und von Storchs mit ihren Provokationen geradewegs

auf öffentliche Empörung spekulieren. Sie kalkulieren, dass die

Wellen, die die AfD damit auslöst, der Partei eine Bedeutung

zumessen, die sie nicht hat und nicht verdient. Also gibt es viele,

die sich vornehmen, zu schweigen. Erstens ist es bequemer. Und

zweitens sogar noch mit dem guten Gefühl verbunden, nicht als

»dummer Empörer« der AfD in die Hände zu spielen. Dann kommt der 2.

Juni 2018, an dem der 77-jährige AfD-Parteichef die Hitler-Zeit

einen »Vogelschiss« in über 1000 Jahren deutscher Geschichte«

nennt. Und wieder hat das Schweigegebot zurückzutreten. Es gibt

Tabus, die zu den Säulen von Demokratie, Anstand und Rechtsstaat

gehören. Dazu gehören Wahrheiten wie die historische Verantwortung

für 50 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg und für den industriellen

Mord der Nazis an Millionen Juden, Sinti, Roma, gläubigen Christen,

Gewerkschaftern, Kommunisten, Homosexuellen, psychisch Kranken und

vielen anderen. Wer diese Schandtaten, die zu den größten

Katastrophen der Menschheitsgeschichte zählen und nicht einmal drei

Generationen zurückliegen, als Randereignis abtut und seine

Provokation noch durch Absingen der ersten Strophe des

Deutschland-Liedes (»Deutschland, Deutschland über alles«)

bekräftigt, sucht ganz offensichtlich die Allianz mit der

rechtsextremen NPD und ideologisch ähnlich ausgerichteten

Gruppierungen. Dafür bohrt er in das Fundament, auf dem dieser Staat

und die deutsche Gesellschaft aufgebaut ist. Alexander Gauland ist

eine Schande für jeden, der mit ihm Umgang hat. Unter den fast 5,9

Millionen Bürgern, die bei der Bundestagswahl 2017 der AfD ihre

Stimme gaben, taten dies mit Sicherheit manche aus Protest gegen

die etablierten Parteien. Spätestens jetzt sollten sie erkennen,

welch unseligen Geistes Kind diese sogenannte »Alternative« ist.

Klar ist, dass nach der nächsten Wahl keiner sagen kann: Das habe

ich nicht gewusst.

