Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Datenhunger der Konzerne

Das Zeitalter der digitalen Medien ist

angebrochen: überall und jederzeit auf Informationen zugreifen,

Medien konsumieren und in Kontakt bleiben mit Smartphone, Tablet und

PC. Viele Angebote von Facebook, Google und Co. sind kostenlos. Sind

sie das wirklich? In dieser schönen neuen Welt wird nicht mit Euro

und Cent, sondern mit Daten bezahlt, der Währung des

Informationszeitalters. Wer viel über seine Nutzer weiß, tut sich

leichter, sie langfristig an sich zu binden, und kann für eigene

Geschäfte und Partner die Grundlagen für personalisierte Werbung

liefern, um neue Kunden zu gewinnen und Produkte zu verkaufen.

Datenschützer in Behörden und Vereinen kämpfen an allen Fronten, um

dem Informationshunger der Konzerne Einhalt zu gebieten. Der

Gesetzgeber bessert Vorschriften nach, die vielfach vor der digitalen

Revolution entstanden und wenig geeignet sind, die Datenströme im

Internet einzudämmen und zu steuern. Das eigentliche Problem aber

sind die Nutzer, die freizügig hergeben, was zum einen Geld wert ist

und zum anderen alle Bemühungen, ihre Privatsphäre zu schützen, ad

absurdum führt. Mit dem Smartphone in der Tasche und der ebenso

smarte Uhr am Handgelenk erlauben wir als Anwender, Nutzer oder Fans

es den Konzernen, unseren Weg mittels GPS-Navigation und

WLAN-Netzen aufzuzeichnen. Wir lassen unseren Herzschlag messen,

posten Fotos auf Facebook, Instagram und / oder Twitter und laden sie

in Googles oder Apples Cloud hoch. Unsere Bücher kaufen wir bei

Amazon, bestellen Medikamente in einer Internet-Apotheke. Netflix

kennt unseren Filmgeschmack. Unsere politischen Ansichten posten wir

so bedenkenlos in die Welt wie Fotos unseres Mittagsessens. Zuhause

hört Alexa zu. Und bald können wir mit Google Pay bezahlen… Würde

jemand die gewonnenen Daten zusammenführen, wären wir völlig

transparent: Aus den Daten ließen sich Rückschlüsse auf unsere

politischen Ansichten, sexuellen Präferenzen, den

Gesundheitszustand, unsere finanziellen Verhältnisse, Geschmack,

Arbeitsmoral und vieles mehr ziehen. In der Folge wäre die Werbung,

die in unserem elektronischen Postfach landet, sicher perfekt auf uns

zugeschnitten. Eines Tages aber wird vielleicht eine Versicherung

den einen oder anderen unter uns ablehnen, werden Arbeitgeber uns

nicht mehr zum Vorstellungsgespräch einladen und ist die

Kreditwürdigkeit im Keller. Facebook, Google und Co. bieten eine

Menge, der Preis dafür ist jedoch hoch. Wir müssen uns immer wieder

diese Fragen stellen: Wollen wir den Preis zahlen? Und können wir

den Firmen und ihrem Gewinninteresse trauen? Werden sie unsere

Geheimnisse wahren? Oder ist Geiz in diesem Fall eben doch geil:

beim Umgang mit persönlichen Daten.

