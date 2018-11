Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Digitalpaket für Schulen

Manchmal ist es schier zum Verzweifeln mit dem

deutschen Föderalismus. Darf der Bund den Ländern einfach Geld

schenken, damit diese den Kommunen bei der Digitalisierung der

Schulen helfen? Dürfen von diesem Geld nur Computer gekauft werden,

oder steht dieses Geld auch für die Bezahlung von Technikern zur

Verfügung? Wird damit womöglich die politische Hoheit der Länder

über die Bildungspolitik verletzt? Als ob es in Deutschland nicht

wichtigere Fragen gäbe. Nun ist das Gezerre hoffentlich bald vorbei,

und die Schulen können tatsächlich auf das versprochene Geld hoffen.

Bis zu 25.000 Euro pro Schule für die Anschaffung von Mobilcomputern

sind ja auch nicht schlecht. Doch wo sind die pädagogischen

Konzepte, wo die im Umgang mit der Digitaltechnik geschulten Lehrer?

Nur zur Erinnerung: In Nordrhein-Westfalen gibt es für Lehrer

nicht einmal einen Dienst-Laptop. Mit dem angestrebten

Milliardenprogramm ist ein Anfang bei der Digitalisierung der Schulen

gemacht – mehr nicht. Die Kreidezeit wird so schnell nicht beendet

werden.

