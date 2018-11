Mittelbayerische Zeitung: Brexit-Dämmerung in London / Das in Brüssel aufgeführte Drama zeigt Wirkung: Die Austrittsbefürworter auf der Insel spucken plötzlich leise Töne. Von Daniela Weingärtner

Man reibt sich die Augen. Sämtliche

Brexitbeobachter hatten als größte Hürde für einen geordneten

Ausstieg Britanniens aus der EU die Abstimmung im britischen

Unterhaus angesehen. Nun zeigt sich, dass noch von ganz anderer Seite

Hindernisse aufgetürmt werden. Spanien stellt sich quer, weil es

seine Interessen in Gibraltar nicht angemessen berücksichtigt findet.

Der „Affenfelsen“ an der Südspitze der iberischen Halbinsel ist einer

größeren Öffentlichkeit allenfalls als touristisches Kuriosum

bekannt, wo in andalusischer Landschaft rote Telefonhäuschen stehen.

In EU-Verträgen allerdings gehört die von Spanien durchgesetzte

Fußnote, dass der Status des Territoriums als britisches

Hoheitsgebiet nicht für alle Zeiten festgeschrieben werden dürfe, zum

festen Repertoire. Zwar hat die britische Krone dort seit 1704 das

Sagen. 1713 verzichtete der spanische Staat im Frieden von Utrecht

auf das Gebiet. Doch der Stachel scheint auch nach über drei

Jahrhunderten unverändert zu schmerzen. Wer einen Hinweis auf die 6,5

Quadratmeter große Enklave im Entwurf des Rückzugsvertrags zwischen

der EU und dem Vereinigten Königreich sucht, wird schon in Artikel

drei fündig. Er legt fest, dass alle Übergangsvereinbarungen auch für

Gibraltar gelten. Doch auch die entsprechende Fußnote fehlt nicht.

Sie verweist auf das de-facto-Vetorecht, das sich Madrid schon im

April 2017 von den anderen 26 in der EU verbleibenden

Mitgliedsstaaten hat zusichern lassen. Es besagt, dass jeder künftige

Partnerschaftsvertrag nur dann auf Gibraltar angewendet werden darf,

wenn Spanien und Großbritannien dem ausdrücklich zustimmen.

Querverweise, Fußnoten und Zusatzprotokolle sind im europäischen

Geschäft eine sehr übliche Methode, um schwelende Konflikte zu

vertagen. Die Suche nach der letztgültigen Vereinbarung gleicht, wie

auch im aktuellen Fall, häufig einer juristischen Schnitzeljagd. Das

eröffnet Politikern die Möglichkeit, ein Thema je nach taktischen

Erwägungen ruhen zu lassen oder wieder aus dem Hut zu ziehen. Die

Regierung unter Pedro Sanchez hat sich vermutlich mit Blick auf die

Regionalwahlen in Andalusien Anfang Dezember für Letzteres

entschieden. Es ist aber wenig wahrscheinlich, dass Sanchez die

Nerven hat, am Sonntag sowohl Chefunterhändler Michel Barnier als

auch der geschlossenen Front aller anderen EU-Staaten inklusive

Großbritannien die Stirn zu bieten. Dann wäre er der Mann, der einen

geordneten Austritt verhindert hat und das prognostizierte Chaos für

Unternehmen, Beschäftigte und in Spanien ihren Lebensabend

verbringende Briten zu verantworten hätte. Sein demonstratives

Eintreten für spanische Belange wird den zunächst als Stippvisite

eingestuften Brüsselgipfel vielleicht in die Länge ziehen. Platzen

wird er deshalb kaum. Möglicherweise hat das in Brüssel aufgeführte

Drama positiven Einfluss auf die Vorgänge in London. Je größer

nämlich die Gefahr wird, dass Großbritannien ohne Übergangsvertrag

aus der EU rutscht, desto leisere Töne spucken die Brexitbefürworter

im Parlament. Vielen scheint jetzt erst zu dämmern, was ein harter

Brexit für die britische Wirtschaft, für die Versorgung mit

zahlreichen Importgütern wie Medikamenten und für Reisen auf dem

Kontinent bedeutet. Sogar die Aussicht, über die eigene

Landesverteidigung und die innere Sicherheit endlich wieder souverän

bestimmen zu können, scheint bei näherer Betrachtung an Strahlkraft

zu verlieren. Ausgerechnet Großbritannien, das sowohl beim

Informationsaustausch der Geheimdienste als auch bei

Verteidigungsfragen seine transatlantischen Bindungen stets höher

einschätzte als die Mitgliedschaft in der EU, hat in die Erklärung

über die zukünftige Zusammenarbeit hineinschreiben lassen, dass in

beiden Bereichen auch nach dem Austritt eng kooperiert werden soll.

Vielleicht erwächst aus dem Brexitdrama am Ende sogar eine richtig

nette neue Nachbarschaft.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell