Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum NRW-Polizeigesetz

Spöttisch könnte man sagen, dass jetzt jede

Polizeidienststelle über eine Glaskugel verfügen muss. Denn das

gestern verabschiedete nordrhein-westfälische Polizeigesetz verlangt

hellseherische Fähigkeiten, wenn Polizisten eine »drohende Gefahr«

erkennen sollen, also etwas, das noch gar nicht da ist. Es ist nicht

alles schlecht, was im neuen Polizeigesetz steht, aber: Nie nach

1945 hatte die Polizei in NRW so weitreichende Befugnisse, die in

unsere Grundrechte eingreifen. Jeder ist unschuldig, bis er

verurteilt ist – gilt das noch, wenn Menschen jetzt zum Tragen

elektronischer Fußfesseln gezwungen werden können, ohne dass ein

Gericht sie verurteilt hat? Ebenso kann Verdächtigen der Kontakt

mit bestimmten Menschen oder das Verlassen eines bestimmten Bereichs

verboten werden – auch das alles ohne ein Urteil. Deutschland hat

die niedrigste Kriminalität seit 1992, und die Gefahr, Opfer einer

Straftat zu werden, ist so gering wie seit 30 Jahren nicht mehr. Dass

trotzdem Freiheitsrechte geopfert werden und nur noch die Grünen auf

die Barrikaden gehen, ist bedenklich.

