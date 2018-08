Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Türkei

Trump ist es nicht gewohnt, klein beizugeben

oder gar eine Niederlage einzugestehen. Und Erdogan auch nicht. Aber

mindestens einen Verlierer wird der Konflikt um Zölle und Währung

haben. Früher als erwartet ist das eingetreten, was Türkei-Experten

schon vor Monaten vorhergesagt haben. Doch dass die Geld- und

Wirtschaftskrise so schnell nach der Wahl eintreten würde, ist etwas

überraschend. In Erdogans Warnungen an den Nato-Partner USA klingen

die geostrategischen Risiken mit, die der Streit in sich birgt.

Einerseits kann die Nato nicht auf die Türkei verzichten,

andererseits macht Erdogan seit Jahren Außenpolitik auf eigene

Rechnung und gegen die Interessen der westlichen Bündnispartner – ob

in Syrien, mit Russland oder gegen Israel. In Brüssel, Berlin und

Frankfurt fürchtet man vielmehr, dass der Lira-Absturz den Euro

treffen könnte. Erste Anzeichen sind erkennbar: Der Kurs zum Dollar

ist auf Tiefstand, der Schweizer Franken wird als Fluchtwährung immer

härter. Die Europäische Zentralbank weist schon auf die enge

Verbindung türkischer Banken mit europäischen Finanzinstituten hin.

Das bedeutet nichts Gutes.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell