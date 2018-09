Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Wahl in Schweden

Ganz so schlimm ist es dann doch nicht gekommen,

könnte man meinen. Die rechtsextremen Schwedendemokraten landen bei

der Wahl »nur« auf Platz drei. Im Wahlkampf hatte es zeitweise so

ausgesehen, dass die offen fremdenfeindliche Partei mit

neonazistischen Wurzeln sogar stärkste Fraktion im Reichstag werden

könnte. Dennoch könnte Schweden jetzt etwas bevorstehen, was es in

Friedenszeiten noch nie gegeben hat: eine große Koalition. Denn

selbst im mit Minderheitsregierungen erfahrenen Land wird es diesmal

für keinen der beiden traditionellen Blöcke zur Regierungsbildung

reichen. Trotz deutlicher Verluste haben die beiden größten

Parteien, Sozialdemokraten und konservative Moderate, dennoch

gestern ihren Anspruch darauf angemeldet. Aber wie dies umsetzen? Da

niemand mit den rechtsextremen Schwedendemokraten zusammenarbeiten

will, läuft alles auf ein Bündnis über die traditionellen

Lagergrenzen hinweg hinaus. Das hat es erst einmal gegeben: während

des Zweiten Weltkriegs. Allein dies verdeutlicht den Ernst der Lage.

Die Wahl vom Sonntag könnte für Schweden eine historische Zäsur sein.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell