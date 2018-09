Westfalenpost: Heilsame Zweitmeinung

Es ist nicht nur ein diffuses Gefühl, es ist eine

Tatsache: Viele Operationen sind unnötig. Jeden Tag kommen Patienten

unters Messer, obwohl andere Behandlungen sinnvoller wären. Das

betrifft Eingriffe an Rücken, Knien oder Hüfte, aber auch

Mandeloperationen. Bitter, aber wahr: In Deutschland entscheidet

nicht nur der Gesundheitszustand über die Frage, ob jemand operiert

wird oder nicht. Es geht um das Geld, das die Kliniken mit

Operationen verdienen. Und es geht um hohe Operationsquoten, die ein

wichtiges Argument für die Ärzte und die Krankenhäuser sind, wenn es

darum geht, den Fortbestand ihrer Abteilungen zu sichern. Und

schließlich geht es bei den hohen OP-Zahlen auch um regionale

Unterschiede: In Hamm ist die Wahrscheinlichkeit mit Rückenproblemen

ins Krankenhaus zu kommen, sechsmal höher als in Oldenburg oder

Heidelberg. Eine neue Kassen-Analyse schlägt Alarm: Von zehn

Rücken-Patienten, die bereits eine OP-Empfehlung hatten, konnten acht

durch Krankengymnastik und andere nicht-operative Therapien behandelt

werden. Sämtliche Patienten hatten vorher das kasseninterne

Zweitmeinungsverfahren genutzt. Das Recht auf eine ärztliche

Zweitmeinung – das ist in den Augen vieler Experten das wirksamste

Mittel gegen unnötige Operationen. Doch es hakt: Viele Patienten

scheuen davor zurück, eine Zweitmeinung einzuholen, weil sie glauben,

damit ihrem Arzt das Vertrauen zu entziehen. Viele wissen nicht mal,

dass etliche Kassen ein solches Verfahren unterstützen und bezahlen.

Andere wiederum misstrauen den Zweitgutachtern der Kassen, die ja

ihrerseits auf ihre Kosten achten müssen. Der gesetzliche Anspruch

auf eine wirklich unabhängige Zweitmeinung muss deswegen endlich

umgesetzt werden. Nicht nur für einzelne OP-Diagnosen – sondern

mindestens für die zehn häufigsten.

