Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Werbekampagne für Fahrradhelme

Was nützt die liebevollste Mama ihren Kindern,

wenn sie im Wachkoma liegt? Wer mit dem Fahrrad stürzt, und sei es

bei langsamer Fahrt, hat kaum eine Chance, sich abzufangen. In

solchen Sekunden können Fahrradhelme über Schicksale entscheiden,

das weiß jeder Unfallchirurg zu berichten. Deshalb ist es gut, dass

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Werbung für

Fahrradhelme machen lässt. »Sieht scheiße aus. Aber rettet mein

Leben«: Der Spruch bringt es auf den Punkt. Was aber gar nicht geht

und nur noch peinlich ist, sind die Fotos der Plakatkampagne. Junge

Menschen in Unterwäsche, die einen Fahrradhelm auf dem Kopf haben –

was soll da, bitte, die Botschaft sein? Und welche Zielgruppe hat

Scheuers Werbetruppe im Auge gehabt? Junge Menschen bestimmt

nicht. Voll in die Hose gegangen ist die Kampagne trotzdem nicht.

Denn gerade weil sie so bescheuert ist, sprechen jetzt viele über

Fahrradhelme. Und das ist gut. Noch besser wäre eine Helmpflicht. Es

gäbe zwar erst Proteste wie bei der Einführung der Gurtpflicht oder

der Helmpflicht für Mofafahrer. Aber es würden nicht mehr so viele

Menschen schwer verletzt.

