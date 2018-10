Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Zukunft der Hebammenausbildung

In Deutschland werden wieder mehr Kinder

geboren. Rosige Zukunftsaussichten für Hebammen? Die Mindener

Fachschule ist allerdings nicht in Sektlaune, droht eine

Ausbildungsreform doch geeignete Kandidatinnen zu verschrecken. Es

ist leider wieder eine EU-Richtlinie, die die Politik dazu zwingt,

ein bewährtes System zu überarbeiten. Der Zeitdruck für die Umsetzung

bis 2020 nährt zudem die Befürchtung, in einer Hauruck-Aktion könnte

sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt viele Hebel in

Bewegung, um Pflegeberufe attraktiver zu machen. Ein Aspekt ist, über

bessere Qualifikation mehr Verantwortung und Aufstiegschancen zu

ermöglichen. Verschiedene Berufsmodelle, die in der Krankenpflege

auch problemlos nebeneinander existieren können. Doch die Zahl der

Hebammen ist zu gering, um neben Studienangeboten auch die

Fachschulen zu erhalten. Die Lösung kann nur heißen: erst Ausbildung,

dann wahlweise Studium. Gebärende, die praxiserprobte Hebammen an

ihrem Wochenbett haben, werden es danken.

