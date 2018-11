Westfalen-Blatt: Das Wetfalen-Blatt (Bielefeld) zum Thema Schulfach Wirtschaft

So richtig weiß noch niemand, was das neue

Schulfach Wirtschaft den Schülern vermitteln soll. Die Diskussion

darüber ist aber bereits entbrannt. Denn es geht um Grundsätzliches

entlang bekannter Streitlinien: Die CDU/FDP-Regierung möchte dem

Nachwuchs mehr ökonomische Kompetenz zuteil werden lassen. Das ist

auch ein Zeichen in Richtung Wirtschaft. Opposition, viele Lehrer und

Eltern sehen deshalb »das große Ganze« in Gefahr, die Vermittlung

grundlegender demokratischer Werte. Das Thema Wirtschaft sei doch

bereits in den Lehrplänen fest verankert. Man darf sich tatsächlich

fragen: Warum jetzt dieser Vorstoß? Muss die Schule Kindern und

Heranwachsenden erklären, welche Tücken ein Handy- oder

Versicherungsvertrag hat? Nur weil in vielen Familien diese Art

»Lebenskunde« zu kurz kommt? Etwas Mathe-Nachhilfe wäre da vielleicht

das bessere Mittel. Oder muss der Reparaturbetrieb Schule demnächst

auch unterrichten, wie man Möbel aus dem Karton aufbaut, weil viele

daran scheitern? Liebe Schulpolitiker, lasst die Dauerbaustelle

Schule endlich zur Ruhe kommen!

