Westfalen-Blatt: EU fordert schärfere Dünge-Regeln

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene

Verschärfung der Düngeverordnung geht der EU-Kommission nicht weit

genug. Sie fordert weitere Nachbesserungen. Das berichtet das

Westfalen-Blatt (Samstagsausgabe).

Anfang der Woche sei ein Schreiben vom zuständigen EU-Kommissar

Karmenu Vella an Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) gegangen, bestätigte das

Bundeslandwirtschaftsministerium der Zeitung am Freitag. Daraus gehe

deutlich hervor, dass die EU-Kommission weitere Änderungen bei den

Sperrzeiten für die Aufbringung von Festmist und von Düngemitteln auf

Grünland sowie bei den Vorgaben für die Düngung in abschüssigem

Gelände »für erforderlich hält«, heiße es aus dem Agrarministerium.

Beide Ministerien prüften derzeit, wie diese Forderungen umgesetzt

werden können, berichtet das Westfalen-Blatt weiter.

Die Bundesregierung muss die erst 2017 reformierte Düngeverordnung

auf Druck der EU-Kommission überarbeiten. Sonst drohen hohe

Strafzahlungen. Deutschland war bereits vom Europäischen Gerichtshof

verurteilt worden, weil zu wenig gegen Nitrat im Grundwasser getan

worden sei.

Landwirte laufen bereits Sturm gegen die geplante Verschärfung der

Dünge-Regelungen. Zu einer für den 4. April in Münster geplanten

Protestkundgebung werden 5000 Teilnehmer erwartet.

