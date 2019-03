Rheinische Post: Europapolitiker Voss verteidigt Urheberrechtsreform und wirft Google und Co. Irreführung vor

Angesichts der Samstagsdemonstrationen in

vielen europäischen Städten gegen die umstrittene

EU-Urheberrechtsreform hat der dafür maßgebliche CDU-Europapolitiker

Axel Voss die Reformpläne verteidigt. „Wir wollen mit der

EU-Urheberrechtsnovelle nichts anderes erreichen, als die

Urheberrechte auch auf Internet-Plattformen besser zu schützen und

durchzusetzen“, sagte Voss der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Samstag). „Sie sollen haftbar sein. Wie die Google. und Co. unsere

Vorgabe technisch umsetzen, ist letztlich ihre Aufgabe“, sagte Voss.

„Hier geht es um knallharte wirtschaftliche Interessen der großen

Plattformen, die dem einzelnen Bürger vermitteln, die Freiheit des

Internets sei in Gefahr. Das stimmt jedoch nicht. Dem einzelnen wird

nichts genommen“, betonte der Bonner CDU-Politiker. Es werde am

kommenden Dienstag im EU-Parlament Änderungsanträge geben,

beispielsweise, den umstrittenen Artikel 13 herauszunehmen. „Ich rufe

dazu auf, die Urheberrechtsreform aber unverändert zu beschließen.

Denn wenn wir sie jetzt verändern, wird sie in dieser

Legislaturperiode nicht mehr beschlossen“, warnte er. Ein Beschluss

in der kommenden Periode sei unwahrscheinlich. „Dann bleiben die

Urheberrechte auf digitalen Plattformen weitgehend ungeschützt“,

sagte Voss.

