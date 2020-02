WESTFALEN-BLATT: Kommentar zu Annegret Kramp-Karrenbauers Rücktritt

Alles auf Anfang: Annegret Kramp-Karrenbauer kapituliert und

lässt die CDU in einem ziemlich ramponierten Zustand zurück. 14 Monate nach

ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden, die im besten Falle auch gleich die Frage der

Kanzlerkandidatur in ihrem Sinne hätte klären sollen, erkennt die 57-Jährige,

dass ihr das alles Entscheidende zum politischen Erfolg fehlt: der Rückhalt in

den eigenen Reihen.

Schon länger hatten einflussreiche Christdemokraten immer mal wieder

durchblicken lassen, dass es schwer werden dürfte, die Basis für einen

AKK-Wahlkampf zu mobilisieren. Offen sagen wollte das natürlich keiner – so

funktioniert das halt unter Parteifreunden. Und auch Annegret Kramp-Karrenbauers

Rivalen hatten nie erklärt, dass sie bereit sind, sich voll und ganz hinter der

CDU-Frontfrau zu versammeln. Das gilt für Friedrich Merz wie für Armin Laschet,

wenn beide auch in Auftreten wie in Strategie unterschiedlicher nicht sein

könnten.

Dass ihr im Zuge des Thüringen-Desasters auch noch ihre Amtsvorgängerin Angela

Merkel in die Parade fuhr, muss für Annegret Kramp-Karrenbauer endgültig das

Signal zum Aufgeben gewesen sein. Denn wenn die Kanzlerin entgegen ihrer

Gewohnheit aus dem Ausland zu einer innenpolitischen Frage in dieser Art und

Weise Stellung nimmt, wie sie es getan hat, kann das nur eines bedeuten: Auch

Angela Merkel hat den Glauben an Annegret Kramp-Karrenbauers Führungsstärke und

Durchsetzungskraft endgültig verloren.

Annegret Kramp-Karrenbauer hinterlässt kein bestelltes Feld, sondern einen kreuz

und quer durchpflügten Acker. Daran ist gewiss nicht sie alleine schuld, dafür

trägt auch Angela Merkel ein gehöriges Stück Mitverantwortung. Denn selbst wenn

AKK vom ersten Tag an alles in ihrem Sinne hätte regeln können, hätte sie

trotzdem mit dem Erbe von 18 Jahren Angela Merkel zu kämpfen gehabt.

Gleichwohl hat Kramp-Karrenbauer nach ihrer Wahl auf dem Hamburger Wahlparteitag

im Dezember 2018 so ziemlich alles falsch gemacht, was sie falsch machen konnte.

Symbolisch steht der missglückte Karnevalswitz für ihre beinahe durchgehend

falsche Themensetzung, für missglücktes Timing und haarsträubende

Kommunikationspannen. Heute weiß die CDU weniger denn je, wo sie steht und wofür

sie steht. Die Konfusion von Thüringen ist symptomatisch – von AfD bis Linke

scheint beinahe alles möglich. Es fehlt ein Kompass, und ohne den kann es keinen

klaren Kurs geben. Die CDU ist ernsthaft in Gefahr, ihren Status als letzte

echte Volkspartei Deutschlands zu verlieren.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Ulrich Windolph

Telefon: 0521 585-261

wb@westfalen-blatt.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4516844

OTS: Westfalen-Blatt

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell