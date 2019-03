Westfalen-Blatt: Kommentar zu Staatsausgaben

Ist es wirklich ein Skandal, wenn staatlich

besoldete Soldaten in Offizierscasinos kochen und kellnern, wie es

der Steuerzahlerbund anprangert? Die 25 Millionen Euro, die der

Steuerzahlerbund dafür an Kosten auflistet, erscheinen angesichts

eines Bundeshaushalts von mehr als 300 Milliarden Euro verschwindend

gering. Und dennoch stehen die Kellner in Uniform exemplarisch für

ein Problem, das die steuerzahlenden Kritiker zu Recht ins Visier

nehmen: Der Staat hat das Sparen verlernt. Explodierende

Steuereinnahmen haben eine Großzügigkeit im Umgang mit öffentlichen

Geldern gedeihen lassen, die an Veruntreuung grenzt. Steuern runter!

Angesichts der kalten Enteignung von Millionen Sparern durch die

andauernde Nullzinspolitik wäre das der beste Weg, den Steuerbürger

zumindest zu einem kleinen Teil zu entlasten. Das würde zudem den

privaten Konsum und somit die Binnennachfrage stärken – was

angesichts der sich abzeichnenden Konjunktureintrübung ein

willkommener Nebeneffekt wäre. Aber da legt der Staat dann wohl

lieber wieder ein Konjunkturprogramm nach dem anderen auf –

natürlich steuerfinanziert.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Scholz Stephan

Telefon: 0521 585-261

st_scholz@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell