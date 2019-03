BERLINER MORGENPOST: Unser Mutmachtag / Leitartikel von Christine Richter zum Frauentag

Es ist eine Premiere: Heute begehen wir in Berlin

zum ersten Mal den Frauentag als Feiertag. Als einziges Bundesland.

Nach einer sehr kurzen, intensiven Diskussion in der Berliner

Landespolitik, in die sich die Kirchen in Berlin und die Bürger

dieser Stadt per Leserbrief oder über die sozialen Medien wie

Facebook eingemischt haben. Beteiligt wurden wir alle nicht, die

Entscheidung für den 8. März als Feiertag haben die

rot-rot-grünen Politiker unter sich ausgemacht. Und gezeigt, wie

schnell Politik sogar in Berlin sein kann: Nun also feiern wir ihn,

den Internationalen Frauentag.

Ich persönlich war eigentlich für einen anderen Feiertag, wenn es

denn schon ein zusätzlicher in Berlin sein sollte. Aber ich kann

mich, nach meinen Gesprächen mit anderen Frauen, inzwischen mit

unserem neuen Feiertag anfreunden. Warum? Weil es eben doch noch

viele Ungerechtigkeiten auch in unserer so modernen Welt gibt, weil

es sich lohnt, über die Situation von Jungen und Mädchen, von Männern

und Frauen nachzudenken – und vor allen Dingen die Probleme dann auch

anzugehen.

Beispiel Kindertagesstätte und Schule: Auch heute, im 21.

Jahrhundert, verfangen doch offensichtlich noch die alten

Rollenklischees. Die Mädchen werden in ihren sozialen Kompetenzen

gefördert, die Jungen in ihren handwerklichen und technischen

Fähigkeiten. Das fängt beim Spielzeug und den Kinderbüchern an und

setzt sich später bei den Empfehlungen für Schülerpraktika fort.

Sicherlich geben sich viele Erzieherinnen und Erzieher (so es sie

gibt) jede Mühe, alle Kinder gleich zu fördern und zu fordern. Ich

bin mir auch sicher, dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer bemühen

und den Jugendlichen die Gleichberechtigung vorleben. Aber ich

glaube, dass an diesen Bildungsstätten, wo wir alle doch so stark für

unser Leben geprägt werden, häufig die alten Muster vorherrschen.

Vorbilder, da bin ich überzeugt, sind für Mädchen – und Jungen –

von immenser Bedeutung. Auch aus ganz persönlichem Erleben: Meine

Mutter ist und war eine starke Frau, die keine höhere Schule besuchen

oder gar studieren durfte, sondern schon mit 15 Jahren im elterlichen

Betrieb mithalf und nach dem Schulabschluss anfing, dort zu arbeiten.

Fortgebildet hat sie sich dann später, als es möglich war. Sie hat

uns immer Mut gemacht, uns unterstützt und angetrieben – und Fehler

waren nicht schlimm, solange man daraus lernte.

Meine Schwester und ich besuchten ab der fünften Klasse eine

katholische Mädchenschule – obwohl wir Protestanten waren. Es war die

beste Schule am Ort und tat uns, bei allen Auseinandersetzungen, gut.

Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben uns sehr gefordert – und

gefördert. Auch im Mathematik- oder Physik-Leistungskurs, auch bei

handwerklichen Aufgaben. Jungs, die sich hätten vordrängeln können,

gab es keine. Wie oft haben die Lehrkräfte mit uns über Ausbildung

und Studium gesprochen, was haben sie uns Mut gemacht für die

schwierigeren Fächer und Berufe.

So erschrecke ich manchmal, wenn ich mir die Bilanzen eines

Ausbildungsjahres ansehe: Immer noch sind die Berufe Bürokauffrau,

medizinisch-technische Assistentin oder Friseurin die beliebtesten

bei den jungen Frauen, die junge Männer entscheiden sich klassisch

für den Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker oder Elektroniker. Wer

sind da die Vorbilder? Oder wurde ihnen kein Mut gemacht für andere

Berufe? Ist es einfacher, die Rolle, die vermeintlich von einem

erwartet wird, zu erfüllen?

Und ich erschrecke immer noch, wie starr die Strukturen sind. Wie

schwer es ist, Beruf und Familie zu vereinbaren und als Frau dennoch

Karriere zu machen. Das gilt übrigens auch für den Journalismus. Die

Zahl der Frauen in Führungspositionen in den Medien – ob bei

Printmedien oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – ist,

vorsichtig formuliert, begrenzt. Ähnliches gilt leider auch in der

Politik: In den Parlamenten beträgt der Frauenanteil derzeit meist um

die 30 Prozent – obwohl die Frauen doch die Hälfte der Bevölkerung

stellen. Das liegt, wir wissen es alle, nicht daran, dass Frauen zu

wenig Interesse an Politik haben, sondern das liegt an den

familienunfreundlichen Strukturen, an den vorherrschenden Ritualen.

Wer eine Karriere in der Politik anstrebt, der braucht schon viel

Standing, ein dickes Fell und immer noch viel Zeit am Abend und am

Wochenende – Zeit, die viele Frauen eben lieber mit Mann und Kindern

verbringen.

Der Frauentag, er bietet die Chance, über die Lage in Deutschland,

über das Leben von Frauen und Männern nachzudenken und zu reden. Ich

würde mich freuen, wenn der Tag nicht nur zum Ausschlafen oder für

einen Ausflug ins Umland genutzt wird, sondern als ein Tag zum

Mutmachen. Gern begleitet von einer roten Nelke oder roten Rose – und

dann müssen sich Frauen und Männer verständigen, was alles noch

anders werden muss. In Berlin, in Deutschland.

