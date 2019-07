Westfalen-Blatt: Kommentar zur Europäischen Zentralbank

Bundesbankpräsident Jens Weidmann an der Spitze

der Europäischen Zentralbank: Daraus wird nichts. Nachfolgerin Mario

Draghis wird stattdessen die Französin Christine Lagarde. Als Chefin

des Währungsfonds bringt sie die fachlichen Voraussetzungen mit.

Trotzdem ist ihre Nominierung eine Wegmarke in der Geschichte der

EZB. Wo diese hätte eine leichte Kurve nehmen können, geht es auf dem

Pfad des billigen Geldes strikt weiter geradeaus. Profitieren werden

die Schuldenmacher unter den Regierungen in den Euro-Ländern. Bezahlt

wird die Rechnung von den Anlegern, Versicherungen und Banken, deren

Geschäftsmodell ohnehin unter Druck steht. Sicher, auch Weidmann

hätte das Steuer nicht abrupt umwerfen können. Aber zumindest wäre

von ihm zu erwarten gewesen, dass er Politikern, die bewusst Schulden

auf Kosten der Allgemeinheit machen, nicht noch die Hand reicht.

Ärgerlich ist auch die Einbeziehung der EZB ins Brüsseler

Postengeschacher. Es zeigt, wie wenig von der – auch nicht

lupenreinen – Unabhängigkeit der früheren Bundesbank in der EZB übrig

blieb.

