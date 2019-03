Westfalen-Blatt: Kommentar zur Luftverschmutzung

Die folgende, aus Statistiken gewonnene

Erkenntnis ist erschreckend: Städter erkranken häufiger an Krebs als

die Menschen vom Lande. Außerdem fährt, wer in der Stadt lebt, viel

öfter mit dem Fahrrad als der Dörfler. Folglich ist Radfahren

krebserregend. Das Beispiel illustriert den Kardinalfehler im

öffentlichen Umgang mit Statistiken: Formale Ähnlichkeiten (mehr

Krebstote – mehr Radfahrer) sind etwas grundlegend anderes als

kausale Zusammenhänge (wer ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt,

stirbt). Trotzdem greift der Bürger, greift die Politik, jede

Äußerung zu gesellschaftlich relevanten Themen begierig auf, so sie

denn aus wissenschaftlichen Zirkeln stammt. 107 Lungen(fach)ärzte

lassen grüßen. Ideologie mit Wissenschaft zu unterfüttern ist

verführerisch: So bekommt die eigene Position in der Debatte mehr

Gewicht und der Diskussionsgegner schweigt resigniert. Gut fürs

Renommee (Außenwahrnehmung) und fürs Selbstbewusstsein

(Eigendarstellung), wenn man Recht bekommt. Nun sind Recht bekommen

und recht haben zwei Paar Schuhe. Tatsächlich werden Aussagen aus

Wissenschaftlermund zuverlässig instrumentalisiert. Jeder zieht sich

raus, was ihn bestärkt. Und findet sich nichts Verwertbares, dann

wird die Wissenschaft eben in Bausch und Bogen verdammt. Dagegen ist

auch die Mainzer Studie nicht gefeit. Mit Feinstaub belastete Luft

verursache weltweit 8,8 Millionen Sterbefälle pro Jahr, meldet die

Deutsche Presseagentur (dpa) – die Forscher sprechen von einem

Unsicherheitsfaktor von 50 Prozent. Eine gewaltige Spanne: Wie sicher

ist dann der kausale Zusammenhang? Mehr vorzeitige Todesfälle durch

Luftschadstoffe als durch Rauchen diagnostiziert die dpa – laut

Studie hingegen sterben 15 bis 28 Prozent (wieder so eine

Riesenspanne!) der einer Herzkrankheit erlegenen EU-Bürger wegen

verschmutzter Luft. Doch nur wenn der höhere Wert stimme, wollen die

Autoren der Studie der journalistischen Diagnose zustimmen.

Munitioniert mit einer Studie lässt sich–s trefflich debattieren. Ob

mit ihrer Lektüre (allzu oft ist–s dann doch nur Info aus zweiter

Hand) Sachkenntnis erworben wurde, ist ungewiss. Von der Politik

übrigens wird die Wissenschaft seit Jahrzehnten gedrängt, Forschung

nach Maßgabe ihrer Verwertbarkeit im Parteienstreit zu betreiben.

Zweckfreie Forschung war einmal. Welcher Politiker hätte je die

Erfindung des Computers gefordert. Jetzt, wo er da ist, soll die

Wissenschaft beweisen, dass er das Allheilmittel in der schulischen

Bildungsarbeit ist. Manch ein Wissenschaftler erfüllt diese

Erwartungen gerne: Es regnet Forschungsgelder! Die Mainzer Studie

mündet denn auch in den Mainstream-Appell für saubere Luft:

erneuerbare Energien statt fossile Brennstoffe. Banaler geht–s

nimmer.

