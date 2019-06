Westfalen-Blatt: Kommentar zur Studierfähigkeit

Es betrifft nicht alle Studenten, aber immer

mehr Studenten: Die Hochschulreife bedeutet heutzutage nicht mehr,

dass jemand reif ist, an einer Hochschule zu studieren. Ursachen gibt

es viele. Und manche reichen weit zurück, wie die über Jahrzehnte

hierzulande zu ernst genommene Forderung der OECD, dass Deutschland

seine Studierquote pauschal erhöhen und daher mehr Abiturienten

produzieren müsse. Die Rechnung dieser Fehlannahme zahlt heute das

Handwerk, dem Azubis und Fachkräfte fehlen. Noch problematischer ist:

An vielen Schulen hat man den Eindruck, dass den Kindern der

Leistungsgedanke aberzogen wird. Und wenn es um die Digitalisierung

der Schulen geht, schwingt immer mit, dass Lernen mit Tablets weniger

anstrengend ist. Das ist natürlich Quatsch. Die jüngsten Proteste

gegen die Mathematik-Abiturprüfungen in sieben Bundesländern haben

zwei Trends mehr als deutlich gemacht: Die Defizite im Verständnis

der deutschen Sprache sind nicht geringer als die in Mathematik; und

die jungen Leute haben durch den Erfolg der »Fridays for

Future«-Kampagne begriffen, dass sich Protest lohnt.

