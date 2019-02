Westfalen-Blatt: zum Thema Lebensmittel im Müll

Wer Lebensmittel angebaut, hergestellt oder

gekauft hat, der kann damit machen, was er will. Er darf sie sogar

wegwerfen. Angesichts eines hier und da festzustellenden

Regelungsenthusiasmus kann diese Erinnerung ja nicht schaden. Um zu

verhindern, dass Essbares im Müll landet, muss die Regierung nämlich

nicht zuletzt an die Bürger ran. Über das Wie (aufklären und

appellieren oder umerziehen?) lässt sich streiten. Es geht um Moral

und Gerechtigkeit – also Themenbereiche, in denen die Nerven schnell

blank liegen. Mal sehen, was sich Bundesernährungsministerin Julia

Klöckner (CDU) so anhören muss, weil sie bei ihren Maßnahmen zu Recht

vor allem auf Freiwilligkeit setzt. »Mit Lebensmitteln spielt man

nicht!« und »Das ist aber zu schade zum Wegwerfen, das kann man doch

noch essen!« – wer in seiner Kindheit auf diese Weise ermahnt wurde,

der vergisst das vielleicht sein Leben lang nicht. Um diesen Typ

Verbraucher muss man sich wenig kümmern. Bei dem läuft es mit der

Wertschätzung für braune Bananen, schrumpelige Äpfel, hartes Brot. Ob

man die Welt rettet mit dem todesmutigen Verzehr von zwei Wochen

abgelaufenem Joghurt? Das lassen wir mal dahingestellt. Binnen elf

Jahren die Lebensmittelabfälle im Einzelhandel und bei privaten

Haushalten zu halbieren – da hat sich die Regierung was vorgenommen.

Natürlich ist es ein hehres Ziel, mit den Ressourcen der Erde sparsam

umzugehen. Und selbst der Abfall aus der Biotonne (wo das meiste zu

viel gekaufte Obst, Gemüse und Brot ja hoffentlich landet) will mit

neuerlichem Energieeinsatz abgefahren und verarbeitet werden. Doch es

bleiben Zweifel, ob das eines unserer größten Probleme ist. Wer daran

glaubt, dass es organisatorisch wirklich möglich wäre, alle

überzähligen Nahrungsmittel rechtzeitig vor dem Verderb zu

bedürftigen Abnehmern zu bringen, der mag sich hier empören. Aber die

Frage nach der Wirtschaftlichkeit des notwendigen logistischen

Aufwands kann man schon stellen. Das ehrenamtliche Engagement der

Helfer vieler Tafeln wird durch diesen Gedanken nicht weniger wert –

im Gegenteil. Es wird keinen Schaden anrichten, wenn nun in

»Dialogforen« mit Vertretern von Unternehmen, Verbänden, Ländern und

Wissenschaft über die Frage nachgedacht wird, was jeder zur

Verbesserung der Wegwerfbilanz beitragen könnte. Und die

Forschungsförderung von 14 Millionen Euro schafft vielleicht Jobs. Ob

das Ergebnis dieser Mühe aber zu messen sein wird? Die Datenlage ist

dünn, Mülltonnen werden auch in Zukunft nicht überwacht. Jeder darf

weiter auf sich selbst aufpassen. Und – wenn es angebracht ist – gern

die alten Regeln von zuhause befolgen.

