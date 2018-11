Westfalen-Blatt: zur Demonstration in Bielefeld

Es ist also alles gut gegangen. Zum Glück! Zwar

war Bielefeld einen Tag lang im Ausnahmezustand, waren Teile der

Innenstadt lahmgelegt und noch größere Teile gesperrt. Aber es ist am

Demo-Samstag nicht zu größeren Krawallen gekommen, es gab keine

Prügeleien und körperlichen Auseinandersetzungen, und es ging nichts

zu Bruch. Das ist eine Folge des massiven Polizeieinsatzes. Und das

darf die Polizei als Erfolg für sich verbuchen – ohne jedes Wenn und

Aber. Nun werden Stimmen derer laut, die meinen, zu Unrecht daran

gehindert worden zu sein, noch massiver gegen die 400

Rechtsextremisten zu demonstrieren. Nachvollziehbar ist, dass man

gegen diese Unbelehrbaren Flagge zeigen will. Aber das ist auch so

gelungen: Ihr Zug durch die Stadt wurde auf der gesamten Länge von

»Nazis raus«-Rufen begleitet und es gab Pfeifkonzerte. Jeder konnte

sehen, dass die Rechtsextremen in Bielefeld nicht willkommen und noch

dazu eine kleine Minderheit sind. Und was bitte sonst sollte erreicht

werden? Auge in Auge die Wut und Verachtung des anderen sehen? Oder

Diskussionen führen? Wer heute noch den Holocaust leugnet und in

Ursula Haverbeck etwas anderes als eine Brunnenvergifterin und

verurteilte Straftäterin sieht und sie stattdessen »eine Ikone«

nennt, dürfte Argumenten wohl kaum zugänglich sein. Oder hätten sich

die Gegendemonstranten noch etwas anderes gewünscht? Ein Aufmischen

gar? Das kann und darf für aufrechte Demokraten keine Option sein.

Anders mögen das allenfalls Linksautonome sehen. Diese Reisenden in

Sachen Krawall hätten es, wie in den sozialen Medien zu verfolgen

war, wohl durchaus gern darauf ankommen lassen. Allein deshalb musste

es die Aufgabe der Polizei sein, die Gruppen strikt voneinander zu

trennen und sicherzustellen, dass es zu keiner Gewalt kommen konnte.

Das ist geglückt, und das allein war das Ziel. Keineswegs ging es

darum, »Faschisten den Weg zu bereiten«, wie einige Vertreter des

Bündnisses gegen Rechts nun meinen. Ja, sie konnten den rechten Zug

nicht so begleiten, wie sie es sich gewünscht hätten. Geschadet hat

das aber nicht. Auch so war die Botschaft tausender Bielefelder klar:

Hier steht die Zivilgesellschaft für Toleranz und Weltoffenheit, hier

gibt es Widerstand gegen rechts, gegen jede Form von Rassismus und

Antisemitismus. Und auch das sei gesagt: Es war richtig, die

Rechtsextremen-Demo stattfinden zu lassen, denn triftige Gründe für

ein Verbot gab es nicht. Man kann gewiss die immensen Kosten für den

Polizeieinsatz sowie die Einschränkungen für das Leben in der Stadt

und für den Handel bedauern. Aber Meinungsfreiheit, Demonstrations-

und Versammlungsrecht bleiben das höhere Gut. Bielefeld hat sich

dieser Überzeugung würdig erwiesen und die richtige Antwort gefunden.

