BERLINER MORGENPOST: Abriss allein ist keine Lösung – Bauschaden beim Bundestag muss Konsequenzen haben, Kommentar von Isabell Jürgens

Auf Baustellen geht so einiges schief. Die

Erfahrung machen nahezu alle privaten Häuslebauer, und Berichte des

Bauherren-Schutzbundes belegen eindrucksvoll, dass der

Qualitätsschwund bei den Bauausführungen in Deutschland seit einigen

Jahren rapide zunimmt. Dass es nicht besser läuft, wenn die

öffentliche Hand als Bauherr auftritt, ist den Berlinern spätestens

seit dem Flughafendesaster BER in Schönefeld schmerzlich bewusst. Der

Airport, der vor sechs Jahren eröffnet werden sollte, kostet die

Steuerzahler statt der ursprünglich berechneten zwei Milliarden nun

mehr als sieben Milliarden Euro. Und ob es bei dem avisierten

Eröffnungstermin im Oktober 2020 bleibt, ist offen.

Insofern lassen die Nachrichten von einer anderen Großbaustelle in

Berlin die leiderprobten Berliner aufhorchen: Der Erweiterungsbau des

Bundestages im Regierungsviertel an der Spree hat so gravierende

Mängel, dass ein Abriss ernsthaft zur Debatte steht. Das im Rohbau

fertige Gebäude, das übrigens wie der BER 2012 in Betrieb gehen

sollte, hat Risse in der Bodenplatte, durch die Wasser eindringt.

Gutachten haben noch immer nicht klären können, ob sich der Schaden

beheben lässt. Die Abrissbirne allein ist jedoch keine Lösung des

generellen Qualitätsproblems auf den Bundesbaustellen. Von den 300

Projekten liegen mehr als 40 Prozent nicht annähernd im

ursprünglichen Zeit- und Kostenrahmen, hat jüngst eine Untersuchung

der Bau- und Raumkommission des Bundestages ergeben. Ein Großteil

dieser Bauvorhaben liegt in der Hauptstadt. Wenn das zuständige

Bundesamt nicht endlich so strukturiert und ausgestattet wird, dass

es seine Kontrollfunktionen auch tatsächlich wahrnehmen kann, werden

weitere Katastrophenmeldungen nicht ausbleiben. Die Vorschläge der

Reformkommission liegen längst auf dem Tisch. Sie müssen endlich

umgesetzt werden.

