Westfalenpost: Das Geld der Bürger – Zur NRW-Initiative für Steuerentlastungen

Wenn Politiker bei den Wählern punkten wollen, dann

steht ein Thema ganz oben auf ihrer Vorschlagsliste:

Steuererleichterungen. Wer könnte schon etwas dagegen haben, dass der

Staat den Bürgern etwas weniger Geld aus der Tasche zieht?! Also:

Applaus für den Vorstoß der Landesregierung im Bundesrat. Ehrenamtler

und Familienmitglieder, die kranke und älteren Angehörige pflegen,

können jegliche Unterstützung gebrauchen. Allerdings: Etwas konkreter

könnte Armin Laschet schon werden. 800 Millionen Euro sind nur auf

den ersten Blick eine Menge Geld; auf gut 15 Millionen ehrenamtliche

tätige Bürger herunter gerechnet schrumpft der individuelle Vorteil

doch arg zusammen. Zudem gibt es viele Menschen, die von

Steuererleichterungen kaum profitieren, Rentner zum Beispiel. Auch

sie würden sich über ein paar Euro mehr freuen. Die wirtschaftliche

Lage in Deutschland ist derzeit hervorragend (auch wenn einige

Schwarzseher gerade so tun, als stünde die Nation am Abgrund). Dass

der Staat die Bürger mit Augenmaß finanziell entlastet, ist daher nur

redlich. Es ist schließlich ihr Geld.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion

Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell