WESTPOL-Umfrage: Durchwachsene Zwischenbilanz für Schwarz-Gelb

Ein Jahr nach der

Landtagswahl beurteilen die Wahlberechtigten die neue schwarz-gelbe

Regierung verhalten. Mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger

(51 Prozent) sind weniger oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit der

Landesregierung. Nur 44 Prozent sind sehr zufrieden oder zufrieden.

Im bundesweiten Vergleich liegt die NRW Koalition damit im hinteren

Mittelfeld. Das ist das Ergebnis des NRW-Trends, den Infratest dimap

im Auftrag des WDR-Magazins WESTPOL in dieser Woche erhoben hat.

Mehr Vertrauen bei Innerer Sicherheit, kaum Plus bei Schul- und

Verkehrspolitik

Vergleicht man die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit

den Anstrengungen der schwarz-gelben Landesregierung in vier

zentralen Politikfeldern mit der Bewertung der rot-grünen

Vorgängerregierung, ergibt sich ein gemischtes Bild. Wie Rot-Grün vor

einem Jahr (52 Prozent) punktet aktuell auch Schwarz-Gelb in

Wirtschaftsfragen (52 Prozent). Bei der Bekämpfung von Kriminalität

und Verbrechen überzeugt Schwarz-Gelb mit 48 Prozent deutlich mehr

Wahlberechtigte als Rot-Grün vor dem Regierungswechsel (34 Prozent).

In der Schulpolitik (27 Prozent, +3) und Verkehrspolitik (26 Prozent,

+6) genießt Schwarz-Gelb zwar ebenfalls mehr Vertrauen als Rot-Grün

vor einem Jahr, dennoch ist jeweils nur ein gutes Viertel der

Befragten zufrieden mit Arbeit der Landesregierung in diesen

Bereichen.

Armin Laschet als Ministerpräsident relativ unpopulär

Mit der Arbeit von Ministerpräsident Armin Laschet sind 48 Prozent

(+7 Prozent im Vergleich zu Mai 2017) der Befragten sehr zufrieden

oder zufrieden, 34 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden.

Laschet schneidet damit als Regierungschef zwar deutlich besser ab

als vor einem Jahr in seiner Rolle als Herausforderer, erreicht aber

nicht die Werte anderer Ministerpräsidenten. Die Popularität des

baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann ist mit 76

Prozent deutlich höher als die Laschets. Gleiches gilt für die

Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins (Günther: 65 Prozent),

Niedersachsens (Weil: 63 Prozent) und Rheinland-Pfalz

(Ministerpräsidentin Dreyer: (63 Prozent).

Kabinett: FDP-Chef Stamp vielen kein Begriff – Schulze Föcking

unbeliebt

Der Chef des kleinen Koalitionspartners und stellvertretende

Ministerpräsident Joachim Stamp ist mehr als zwei Dritteln der

Befragten noch kein Begriff. Die anderen beurteilen die Arbeit des

Integrations- und Familienministers gemischt: 15 Prozent sind mit

seiner Arbeit zufrieden, 16 Prozent eher unzufrieden. Die anderen

FDP-Minister sind bekannter, erhalten aber ebenfalls ein gemischtes

Zeugnis: Mit Wirtschaftsminister Pinkwart sind 26 Prozent zufrieden,

22 Prozent unzufrieden. Bei Schulministerin Gebauer fällt das Urteil

knapp negativ aus (22 Prozent zufrieden, 24 Prozent unzufrieden.)

Das bekannteste und zugleich unbeliebteste Kabinettsmitglied ist

Umwelt- und Agrarministerin Schulze Föcking. Nur 20 Prozent der

Befragten sind mit ihrer Arbeit zufrieden, 36 Prozent sind

unzufrieden.

Arbeitsminister Laumann stößt dagegen mehrheitlich auf Zustimmung

(31 zu 21 Prozent). Gleiches gilt für Innenminister Reul (26 zu 17)

und Heimatministerin Scharrenbach (21 zu 14). Die restlichen

Kabinettsmitglieder sind jeweils nur weniger als einem Drittel der

Befragten ein Begriff.

Neuer SPD-Fraktionschef Kutschaty für viele ein Unbekannter

Auch der neue SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty ist vielen

Befragten noch unbekannt. 41 Prozent der Befragten kennen ihn nicht

oder können seine Arbeit nicht beurteilen. 32 Prozent glauben, dass

er ein guter Oppositionsführer sein wird, 25 Prozent glauben das

nicht.

Sonntagsfrage: Schwarz-Gelbe Merheit weg, SPD verliert, Grüne und

AfD im Plus

Würde an diesem Sonntag ein neuer Landtag in NRW gewählt, bliebe

die CDU mit 35 Prozent weiterhin klar stärkste Kraft (+1 Punkt im

Vergleich zu Januar 2018). Die SPD setzt ihren Negativtrend seit der

Landtagswahl fort und käme mit den stärksten Verlusten (-6 Punkte)

aktuell auf 22 Prozent. Auch die FDP verliert weiter leicht (9

Prozent, -1) und wäre damit nicht mehr auf Platz 3. Den würden

gleichauf AfD (12 Prozent, + 3) und Grüne (12 Prozent, +3) belegen.

Die Linke wäre mit unverändert 7 Prozent ebenfalls im Landtag

vertreten. Mit 6 Fraktionen im Parlament hätte Schwarz-Gelb keine

Mehrheit mehr. . Antisemitische Haltungen in NRW: 44 Prozent sehen

Zunahme

Meldungen über antisemitische Vorfälle bestimmten zuletzt

bundesweit die Schlagzeilen. 44 Prozent der Befragten vertreten die

Ansicht, dass antisemitische Einstellungen in den vergangenen zehn

Jahren in NRW zugenommen haben. Ebenso viele sind der Meinung, dass

sich nichts Grundlegendes geändert hat. Dass antisemitische

Einstellungen zurückgedrängt werden konnten, glauben nur 6 Prozent

der Befragten.

Für den NRW-Trend hat Infratest dimap vom 07.05. bis 08.05.2018

1.002 Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen telefonisch

befragt. Ihre Antworten sind repräsentativ für alle Wahlberechtigten.

Die Fragen lauteten:

Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wäre? Wie zufrieden sind Sie mit

der Arbeit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen? Sind Sie mit

den bisherigen Anstrengungen der Landesregierung beim Thema (….)

sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden oder gar nicht

zufrieden? Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen

Politikerinnen und Politikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen

oder nicht beurteilen können, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit

der politischen Arbeit von…? Die SPD-Landtagsfraktion in NRW hat

mit Thomas Kutschaty einen neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Glauben Sie, dass Kutschaty ein guter Oppositionsführer sein wird

oder glauben Sie das nicht? Wenn Sie einmal an die letzten zehn Jahre

denken: Haben Sie den Eindruck, dass antisemitische, d.h.

judenfeindliche Einstellungen und Haltungen in NRW zugenommen haben,

abgenommen haben, oder hat sich da nicht viel verändert? Mit

Quellenangabe WESTPOL (WDR Fernsehen, Sonntag, 13.05.2018, 19:30 Uhr)

ab 14 Uhr zur Veröffentlichung frei.

