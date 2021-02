WFBB verstärkt Investorenwerbung für Brandenburg

Die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) verstärkt die Investorenwerbung für Brandenburg. Dazu schalten die Wirtschaftsförderer heute den neuen Internetauftritt www.brandenburg-invest.com frei. Die Website ist die zentrale Plattform zur Standortwerbung für den Wirtschaftsstandort Brandenburg.

„Brandenburg hat bei Investitionen einen guten Lauf. Trotz Corona ist die Zahl der Anfragen im vergangenen Jahr sogar gestiegen. Die Standortentscheidung von Tesla hat Brandenburg international schlagartig viel bekannter gemacht. Das zahlt sich aus. Ich freue mich, dass viele Anfragen aus dem Ausland kommen. Internationale Unternehmen sind Teil der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte Brandenburgs. Die USA stehen mit 49 Investitionen und rund 10.000 Arbeitsplätzen an der Spitze. Dazu zählen bekannte Unternehmen wie eBay, Goodyear, Coca-Cola oder die High-Tech-Firma ThermoFisher in Hennigsdorf. Und Tesla kommt in Kürze dazu. Das ist eine Steilvorlage für die weitere Standortvermarktung. Die Wirtschaftsförderung Brandenburg geht mit der neuen Investorenansprache genau den richtigen Schritt“, sagt der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie, Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach anlässlich der Freischaltung von www.brandenburg-invest.com.

„Die neue Investorenwerbung hebt das besondere Profil des Standortes Brandenburg hervor“, erläutert WFBB-Geschäftsführer Dr. Steffen Kammradt. „Große Kompetenzfelder sind die ‚Mobilität der Zukunft‘ und die ‚Region der Energiewende‘. Hier kann Brandenburg besonders punkten. Durch Ansiedlungen können neue Wertschöpfungsketten entwickelt und bestehende ausgebaut werden. Von Elektromobilität und Batterietechnik über neue Energietechnologien bis zur Kreislaufwirtschaft. Daran arbeiten wir gemeinsam mit der Landesregierung und den regionalen Wirtschaftsförderern – dieses Brandenburger Teamwork hat sich schon bei Tesla bewährt. Und das spricht sich herum, wie wir in Investorengesprächen feststellen. In Brandenburg investieren heißt in die Zukunft investieren.“

Neben den großen Kompetenzfeldern gibt die Website www.brandenburg-invest.com einen schnellen und kompakten Überblick über die weiteren Standortvorteile, die Brandenburg Investoren und Fachkräften aus dem In- und Ausland bietet. Beispielsweise die deutschlandweit bis heute einmalige Verbindung von Wirtschafts- und Arbeitsförderung aus einer Hand. Zu allen Themen finden Unternehmen den direkten Kontakt zu den passenden Fachleuten bei der WFBB. Die Website startet in Englisch und Deutsch, hier anwählbar unter www.brandenburg-invest.de. Die Website steht neben Englisch und Deutsch noch in 13 weiteren Sprachen in einer Kurzfassung zur Verfügung, darunter chinesisch, hebräisch, polnisch und spanisch.

Der eigenständige Investoren-Webauftritt www.brandenburg-invest.com löst die bisherigen Standortkapitel in der WFBB-Website www.wfbb.de ab.