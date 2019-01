Wieder mehr Organspender in 2018 / Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO): 2019 bringt neue Chancen für die Organspende

Die Organspende hat sich im vergangenen

Jahr erstmals seit dem Jahr 2010 wieder deutlich positiv entwickelt.

Bundesweit haben 955 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe für

schwerkranke Patienten gespendet, das entspricht 11,5 Spendern pro

Million Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr (797 Spender) bedeutet

das eine Steigerung von knapp 20 Prozent. Von diesen Spendern konnten

3.113 Organe durch die internationale Vermittlungsstelle

Eurotransplant (ET) erfolgreich an die Patienten auf den Wartelisten

zur Organtransplantation vermittelt werden, darunter 1.607 Nieren,

295 Herzen, 779 Lebern, 338 Lungen, 91 Bauchspeicheldrüsen sowie 3

Dünndärme. Das sind 519 Organe mehr als in 2017. Jeder Spender hat

somit im Durchschnitt drei schwerkranken Patienten eine neue

Lebenschance geschenkt. Gleichzeitig konnten 3.264 Organe

verstorbener Spender in deutschen Kliniken transplantiert werden. Im

Jahr 2017 waren es 2.765 Organübertragungen. Aktuell stehen in

Deutschland noch immer rund 9.400 Patienten auf den Wartelisten

(Stand Dezember 2018, Eurotransplant) zur Organtransplantation.

Engagement der Kliniken wächst

Besonders erfreulich bewertet die Deutsche Stiftung

Organtransplantation (DSO), die jede Organspende in Deutschland

koordiniert, dass die Kontaktaufnahmen der Kliniken mit der

Koordinierungsstelle in 2018 um 26 Prozent auf 2.811 Meldungen einer

möglichen Organspende zugenommen haben. Der Medizinische Vorstand der

DSO, Dr. med. Axel Rahmel, begrüßt das wachsende Engagement der

Krankenhäuser mit Blick auf verschiedene Studien und Analysen*, die

das deutliche Potenzial für höhere Spenderzahlen durch bessere

Spendererkennung und Spendermeldung in den Kliniken aufgezeigt haben.

Der Mediziner geht davon aus, dass auch in Deutschland – ähnlich wie

in anderen Ländern – mittelfristig 15 bis 20 Spender pro Million

Einwohner realisierbar wären. Das zeigen auch bereits heute die

Ergebnisse in einzelnen DSO-Regionen. Voraussetzung dafür ist, dass

in den Kliniken an die Organspende gedacht und der Kontakt zur DSO

als Koordinierungsstelle aufgenommen wird. Einen Hinweis auf weiteres

Potenzial geben auch die unterschiedlichen Ergebnisse in den

einzelnen DSO-Regionen. DSO-Vorstand Rahmel appelliert an die Ärzte

in den Kliniken, die Organspende als verantwortungsvolle Aufgabe

wahrzunehmen und wertzuschätzen. „Für jedes einzelne Organ lohnt es

sich, zu kämpfen. Jedes gespendete oder nicht gespendete Organ wie

Herz, Leber oder Lunge kann über Leben und Tod eines Menschen

entscheiden“, erklärt der Mediziner.

Gesetzentwurf schafft bessere Rahmenbedingungen

„Die aktuelle Entwicklung bedeutet einen ersten Hoffnungsschimmer

für die Patienten auf den Wartelisten. Das darf uns jedoch nicht

darüber hinwegtäuschen, dass es in 2019 noch viel zu tun gibt“,

resümiert DSO-Vorstand Rahmel. Große Hoffnung setzt der Mediziner auf

eine entscheidende Weichenstellung für die Organspende im neuen Jahr.

Das vom Bundeskabinett vorgelegte „Gesetz für bessere Zusammenarbeit

und bessere Strukturen bei der Organspende“ (GZSO) setze genau dort

an, wo Schwachstellen im System identifiziert worden seien. Es stärke

die Position der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken,

verpflichte durch ein flächendeckendes Berichtssystem bei der

Spendererkennung und Meldung zu mehr Qualität und Verbindlichkeit,

verankere erstmals die Angehörigenbetreuung im Gesetz und sorge für

eine bessere und aufwandsgerechte Finanzierung der Kliniken für die

Organspende, so Rahmel. Unter Federführung der DSO mit Unterstützung

des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) wird derzeit zusammen mit

weiteren Partnern und Institutionen ein gemeinschaftlicher

Initiativplan erarbeitet, der den neuen gesetzlichen Rahmen praktisch

ausgestalten und mit Leben füllen soll. Neben den beiden

medizinischen Handlungsfeldern Behandlungsstrategien am Lebensende

und Unterstützung der Abläufe in den Kliniken nach Todesfeststellung

geht es auch um eine stärkere gesellschaftliche Verankerung und

Wertschätzung der Organspende in der Öffentlichkeit.

Jeder sollte sich entscheiden

In der Parlamentsdebatte um die zukünftige gesetzliche Regelung

erwartet DSO-Vorstand Rahmel ein klares Signal zur Unterstützung der

Organspende. „Wir brauchen eine gesetzliche Regelung, die die

Selbstbestimmung der Menschen in den Vordergrund stellt und

gleichzeitig die persönliche Entscheidung forciert, so dass sich

möglichst jeder Bürger mit der Frage der Organspende auseinandersetzt

und seine Entscheidung auch dokumentiert. Je mehr Menschen sich

entscheiden, desto ausgeprägter wird das Denken an die Organspende in

den Kliniken gefördert und das Gespräch mit den Angehörigen zur

Selbstverständlichkeit“, erläutert Rahmel. Gemeinsamer Anspruch aller

Partner müsse es sein, dem Willen der Patienten nachzugehen und

keinen Organspendewunsch unberücksichtigt zu lassen, so der

Mediziner.

