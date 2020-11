Wirtschaftssenatorin Pop: Corona-Hilfen auch für sogenannte mittelbar Betroffene

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis 90 / Die Grünen) hat angekündigt, dass die Corona-Hilfen im November auch an sogenannte mittelbar Betroffene ausgezahlt werden sollen.

Pop sagte am Mittwoch im Inforadio vom rbb, das sei am Dienstagabend in einer Videoschalte der Wirtschaftsminister von Bund und Ländern vereinbart worden: “Um eben möglichst vielen auch helfen zu können, haben wir noch einmal die Zielgruppen präzisiert.”

Laut der Grünen-Politikerin sollen jetzt beispielsweise auch Blumenhändler oder Soloselbständige, wie Ton- und Lichttechniker, Hilfen beantragen können, allerdings erst ab Ende des Monats. Bis dahin arbeite die Investitionsbank Berlin an der Programmierung der entsprechenden IT-Plattform.

“Wir befinden uns immer in diesem Spannungsfeld zwischen schnell helfen und auf der anderen Seite auch gründlich genug zu prüfen, um möglichst Betrugsfälle auszuschließen zu können”, sagte Pop. Sie bat in diesem Zusammenhang um Verständnis für die Verzögerungen.

