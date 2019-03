„Wohnstress“: Dreiteilige „ZDF.reportage“über Mieterangst und mehr (FOTO)

„Monopoly“ in Deutschlands Städten: kaufen, sanieren, verkaufen.Miete erhöhen, spekulieren. Trotz Mietpreisbremse und zusätzlicherInvestitionen steigen die Wohnkosten weiter – scheinbar unaufhaltsam.Zudem fehlen weiter Wohnungen: Statt der benötigten 400.000neugebauten werden jährlich nur gut 260.000 fertig. Die dreiteiligeZDF.reportage „Wohnstress“ beleuchtet ab 24. März 2019, dreimalsonntags um 18.00 Uhr im ZDF, die schwierige Situation von Mietern,Eigenheimbesitzern und Häuslebauern.

Los geht es am kommenden Sonntag mit der Folge „Mieterangst“:

Immer mehr Sozialwohnungen fallen aus der Mietpreisbindung.

Investoren kaufen die Wohnungsbestände auf, modernisieren im großen

Stil und wälzen die Kosten in Form von Mieterhöhungen auf die

Bewohner ab – zusätzlich zu den seit Jahren steigenden Nebenkosten.

Viele Menschen stoßen an die Grenzen ihrer finanziellen

Belastbarkeit. Und für eine eigene Immobilie fehlt vielen

Normalverdienern das Geld – auch weil die Kaufpreise weiter steigen.

Die „ZDF.reportage“ begleitet Gewinner und Verlierer des

Mietwahnsinns – zum Beispiel die dreifache Mutter Jana B., die

mehrfach mit ihrer Miete im Verzug war. Nach einer Abmahnung machte

ihr Vermieter ernst und kündigte ihr fristlos. Für die Mutter ein

Albtraum: Auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist sie mit ihrem geringen

Einkommen so gut wie chancenlos. In Konstanz wehrt sich eine

Mieterinitiative gegen einen großen Wohnungskonzern, der mehrere

Wohnblocks aufwendig modernisieren lässt und die Kosten auf die Miete

umlegen will. Bewohner wie Rentnerin Sieglinde M. wissen nicht, wie

sie die angekündigten Mietsteigerungen bezahlen sollen.

Zu den Profiteuren beim Kampf um Wohnungen gehört der Berliner

Makler Mike T. Er vermittelt teure Immobilien an solvente Kunden.

Viele davon kommen aus dem Ausland, weil sie deutsche Immobilien als

Wertanlage betrachten.

Am Sonntag, 31. März 2019, 18.00 Uhr, ist die „ZDF.reportage“ in

„Wohnstress: Eigenheim“ unterwegs zu Menschen, die unbedingt ihren

Traum vom Leben in den eigenen vier Wänden verwirklichen wollen. In

der dritten Folge, „Wohnstress: Baupfusch, am Sonntag, 7. April 2019,

18.00 Uhr, ist die „ZDF.reportage“ “ bei Häuslebauern, für die die

Suche nach dem großen Wohnglück zum Albtraum wurde.

