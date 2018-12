WP: Westfalenpost: Ehemaliger Leiter der Burbacher Flüchtlingsunterkunft greift Bezirksregierung scharf an

Mehr als vier Jahre nach den Misshandlungen in der

Flüchtlingsunterkunft im siegerländischen Burbach greift der

ehemalige Einrichtungsleiter Ali Öztürk die Arnsberger

Bezirksregierung scharf an: „In Burbach gab es ein kollektives

Behördenversagen“, sagte er der WESTFALENPOST (Online und

Mittwoch-Ausgabe). Die beiden ehemaligen Mitarbeiter der

Bezirksregierung, die sich derzeit vor dem Landgericht Siegen

verantworten müssen, seien nichts weiter als „Bauernopfer der

Bezirksregierung“, so der 40-Jährige weiter.

Öztürk war im Herbst 2014 drei Tage, nachdem die Vorfälle

öffentlich wurden, in die Notaufnahmeeinrichtung in Burbach versetzt

worden. „Trotz der damaligen Beteuerungen von Bezirksregierung und

NRW-Innenministerium veränderte sich die Situation dort nicht

grundlegend“, sagte Öztürk.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Zentralredaktion

Telefon: 02331/9174201

politik@westfalenpost.de

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell